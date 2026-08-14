Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “gördüğü lüzum üzerine” partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Ömer Karakaş kimdir? Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kaç yaşında, nereli? Ömer Karakaş İYİ Parti'den neden istifa etti?

ÖMER KARAKAŞ KİMDİR?

Ömer Karakaş, 1973 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas Koyulhisar’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya MYO Elektronik Haberleşme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Bölümünde yüksek lisans yaptı.

ÖMER KARAKAŞ'IN SİYASİ KARİYERİ VE HAYATI

Ömer Karakaş, 1994-1997 arasında Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Alparslan Türkeş'in, 1997-2011 arasında Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü olarak görev yaptı.

2015 genel seçimlerinden sonra MHP Genel Başkanlığına aday olan Meral Akşener'i destekledi. 2017'de MHP'den istifa etti ve Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin 200 kişilik kurucuları içinde yer aldı.

2018 genel seçimlerine İYİ Parti Ankara milletvekili adayı olarak katıldı. 2023 genel seçimlerinde ise İYİ Parti Aydın milletvekili adayı oldu ve 28. dönem TBMM'ye girdi. Mecliste İçİşleri komisyon üyesi oldu.

ÖMER KARAKAŞ EVLİ Mİ?

Karakaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ÖMER KARAKAŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Karakaş X’teki paylaşımında istifasını şöyle duyurdu:

“Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.”

Son iki istifayla birlikte İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 26’ya düştü.