Önce KYOK, sonra dava: 15 Boğaziçili öğrenci hakim karşısına çıktı

İlahiyatçı Nureddin Yıldız’ın 13 Mayıs 2025’te Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından protesto edildi, Kuzey Kampüs’te polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmada 82 öğrenci hakkında “yeterli delil bulunmadığı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar verildi.

KYOK kararının ardından savcılık, 15 öğrenci hakkındaki iddianameyi, aynı olay kapsamında başka öğrencilerin yargılandığı İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunarak dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Mahkemenin talebi kabul etmemesi üzerine 15 öğrenci hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ayrı bir dava açıldı.

Savcılık, 15 öğrencinin tamamının 2911 sayılı Kanun’a muhalefetten cezalandırılmasını istedi. Bazı öğrencilere ayrıca “görevi yaptırmamak için direnme”, iki öğrenciye ise yüzünü kısmen kapatma ve “örgütü andıran flama” taşıma iddialarıyla ek suçlamalar yöneltildi.

SANIKLARA YER KALMADI, AVUKATLAR VE GAZETECİLER AYAKTA KALDI

Bugün görülen ilk duruşmada salonun kapasitesi yetersiz kaldı. Çok sayıda sanık izleyici bölümünde otururken, bazı avukatlar savunma sırasını, gazeteciler ise duruşmayı ayakta takip etti.

“İADE EDİLMESİ GEREKEN İDDİANAME İLE MAHKEMELER MEŞGUL EDİLİYOR”

Savunmalar öncesinde söz alan avukat Mustafa Atahan Öztürk, derhal beraat talep ederek, “İade edilmesi gereken iddianame ile mahkemeler meşgul ediliyor” dedi.

İddianamede herhangi bir fiili tespit bulunmadığını söyleyen Öztürk, “İddianın ne olduğu da belirsiz” ifadelerini kullandı. Aynı olaya ilişkin aynı suçlamalarla devam eden başka bir dava bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, Çağlayan Adliyesi’nde görülen benzer davaların neredeyse tamamında beraat kararı verildiğini ve bu kararların emsal kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

İddianamede suç tarihi 20 Ağustos 2025 olarak yazılırken, suçlamalara konu olayın 13 Mayıs 2025’teki Boğaziçi Üniversitesi protestosu olduğu belirtilen avukatlar, tarihteki bu çelişkinin düzeltilmesini de talep etti.

ÖĞRENCİLER SAVUNMA YAPTI

Öğrencilere savunmaları için söz veren hakim, “Orada mıydınız? Herhangi bir eyleme katıldınız mı? Oradaysanız niye oradaydınız?” diye sordu.

Öğrenciler, ders çıkışında kampüs meydanındaki kalabalığı görerek alana gittiklerini ve Nureddin Yıldız’ın protesto edildiğini burada öğrendiklerini anlattı.

Polise karşı herhangi bir eylemde bulunmadıklarını ve böyle bir eylemde bulunan kimseyi görmediklerini söyleyen öğrenciler, polisin “Dağılın” anonsu yapmadan üzerlerine kalkanlarla yürüdüğünü savundu.

“UYARI YAPILMADI, KORİDOR AÇILMADI, TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDIK”

Çıkış için koridor açılmadığını ve ablukaya alındıklarını belirten öğrenciler, “Okulun etrafı tamamen çevrili olduğu için bir yere gitme imkanımız olmadı. Defalarca çıkmak istedik, istememize rağmen güvenlik koridoru açılmadı ve ters kelepçeyle gözaltına alındık. Yan yana olduğumuz arkadaşlarımız hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken bizler buradayız” dedi.

Ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti

“DERHAL BERAAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakim, avukatların “derhal beraat” talebini kabul etmedi, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 3 Kasım 2026’da görülecek.