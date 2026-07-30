Önder Sav'ın CHP'den istifası AKP'li Sayan'ı 'mutlu' etti: 'Allah’a verdiğim sözü yerine getirerek adağımı kestim'

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 70 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini ve YENİ Parti’ye katılacağını duyurdu.

Sav yaptığı açıklamada ise “Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Sav'ın istifasının ardından, AKP'li Savcı Sayan şu paylaşımı yaptı:

"2008 yılında Allah’a bir söz vermiştim: “CHP, bir gün Önder Sav’dan kurtulursa bir kurban keseceğim.” demiştim.

Aradan tam 18 yıl geçti. Bugün, Önder Sav’ın istifa ettiğini öğrendim. Böylece CHP, Önder Sav’dan kurtulmuş oldu.

Ben de yıllar önce Allah’a verdiğim sözü yerine getirerek adağımı kestim. Rabbim kabul eylesin."

🔴ÖNDER SAV, CHP

VE ADAĞIM..

18 YIL SONRA ALLAH’A VERDİĞİM SÖZÜ YERİNE GETİRDİM..



2008 yılında Allah’a bir söz vermiştim: “CHP, bir gün Önder Sav’dan kurtulursa bir kurban keseceğim.” demiştim.



Aradan tam 18 yıl geçti. Bugün, Önder Sav’ın istifa ettiğini öğrendim.… pic.twitter.com/K8dHI0Hf7s — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) July 30, 2026

Öte yandan, AKP'li Sayan yakın zamanda mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği sözlerle gündeme gelmişti.

Sayan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu'na "Başkanım yolunuz açık olsun. İyisiniz değil mi? Sizi eve bıraktığım gece beni dinlemiş olsaydınız bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben” ifadelerini kullanmıştı.

Sayan’ın sözleri sonrası eski CHP Genel Sekreteri Sav’dan açıklama gelmişti. Sav “Kendisinin bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı adaylığını açıklamasından önce konuştukları ve onu uyardığı yönünde. Sayan’ın ‘Sen bırak, Deniz Baykal gelsin. Daha sonra parti seni genel başkan yapar’ dediği anlaşılıyor. Baykal’ın istifaya zorunda kalması anındaki olaylarla, 2026’nın bugününü kıyaslamamak gerekir. 16 yıl önce yaşanan siyasi olaylar farklıydı, geldiğimiz şu aşamada 16 yıl sonraki değerlendirmeler farklı olur. Bu aşamada bakmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAL'IN ARKASINDAN AĞLADI, AKP'YE GEÇTİ

Siyasete küçük yaşta CHP teşkilatlarında başlayan Savcı Sayan, 2011 yılındaki kaset kumpası sonucu istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal’ın istifa açıklamasını yaşlı gözlerle izlerken objektiflere takılmasıyla akıllarda yer etmişti.

Sayan 2019'da ise AKP'den Ağrı Belediye Başkanlığı için aday oldu ve kazandı.