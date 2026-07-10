Önder Sav, yeni parti tartışmalarıyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu: ‘Yollar kapanırsa meşru olur’

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, sosyal medyada ve televizyon kanallarında Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrılarak yeni bir parti kurmasını benimsemediği iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Söz konusu haberleri paylaşan kişilerle hiçbir görüşmesi olmadığını belirten Sav “Benim adıma ahkam kesme hadsizliğini göstermelerini mesleki ve ahlaki düzeylerine bırakıyorum. Değerlendirmelerimi ve görüşlerimi hukukun üstünlüğüne inanan herkesle her zeminde tartışmaya hazır olduğumun bilinmesini özellikle rica ederim” dedi.

‘GECİKECEK BİR KARARI BEKLEMEYİ ÖNERMEDİM’

Adli tatilin 20 Temmuz’da başlayacağını anımsatan Sav “Yargıtay’ın bu zamana kadar Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin yasalara tamamen aykırı kararını bozması olasılığını dile getirdim. Hiçbir zaman gecikecek Yargıtay kararının beklenmesini önermedim ve bu hususta Sayın Özgür Özel ile de görüşmedim. Ben açıkça yeni parti kurulmasının tüm arayışların ve yolların kapandığı anlaşılınca (ki bu husus giderek netleşmiştir) TBMM’de temsiliyetinin önemli olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı. Sav “Sayın Özel’e ve çalışma arkadaşlarına; örgütün, patililerin ve daha da önemlisi vatandaşların ve seçmen kitlesinin inanıp güvendiğini bu güvenin boşa çıkarılmamasını, CHP’de siyaset yapmanın olanaksızlığı belirginleşince yeni bir parti kurmak dahil başka arayışların meşru olacağını çok net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.

‘KURULTAYIN TOPLANMASI ŞART’

Hem toplanan delegelerin imzaları hem de istifalar nedeniyle düşmüş bulunan Parti Meclisi için kurultayın en geç 26 Temmuz’dan en az 15 gün önce duyurularak toplanması gerektiğini belirten Sav, “Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesi gereği siyasi parti sicillerini tutan Yargıtay Başsavcılığ’nın derhal harekete geçip mutlak butlan ile göreve getirilen CHP Genel Başkanı’nın Parti Meclisi seçimi yapılmak üzere kurultayı toplaması için uyarılması da yasanın emridir” dedi.

‘CHP’LİLER AFFETMEZ’

“Bunlar için o kadar uzun beklenecek zaman da kalmamıştır” diyen Sav, şunları kaydetti:

“2022’de Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesinde yapılan bir değişiklik ile siyasi partilerin genel seçime girebilmek için büyük kongreyi üst üste iki dönemden fazla geciktirmemiş olması koşulu getirilmiştir. CHP, 26 Temmuz 2020’de geçerli kurultay yapmış, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılmış olan kurultay yok sayılmıştır. Buna göre CHP’nin seçime girebilmesi için en geç 26 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapması zorunludur. Bu bir zamana karşı yarıştır. Bu süreyi hukuken geçerli hiçbir gerekçe belirtmeden kaçıranlar, vahim hata yaparlar ve çok ağır vebal altında kalırlar. Yüce Atatürk’ün iki büyük eserinden birisi maalesef ileride giderilmesi olanaksız yaralar alır. Bu içler acısı durumu, demokratik, laik hukuk devletini ve Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş olan gerçek CHP’liler de affetmez. Seçmen de affetmez.”