Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve kısa süre önce CHP'den istifa eden Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, AKP'ye katıldı. Peki, Orhan Çerkez kimdir? Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez kaç yaşında, nereli?

ORHAN ÇERKEZ KİMDİR?

Hayatı ve Eğitimi

Orhan Çerkez, 1962 yılında Ardahan'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ardahan'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Şehircilik Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

1980 yılında Çekmeköy'e yerleşen Orhan Çerkez, ilçenin geçmişten günümüze değişimini yakından gözlemleyerek yaşanan sorunlara hakim bir isim oldu. Çekmeköy'de toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmek ve yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalar yürüttü.

Belediyecilik Kariyeri

Orhan Çerkez, 1985 yılında Kadıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde devlet memuru olarak iş hayatına adım attı. 2009 yılına kadar aynı birimde sorumlu amir olarak görev yaptı.

Belediyecilik alanındaki deneyimlerine Ataşehir Belediyesi'nde İdari İşler Amiri olarak devam eden Çerkez, 4 yıl boyunca Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görevini yürüttü. 2016-2023 yılları arasında ise Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Sivil Toplum Çalışmaları

Belediyecilik alanında kazandığı tecrübelerin yanı sıra kamu yararını gözeten birçok vakıf, federasyon, sivil toplum kuruluşu ve dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği gibi aktif görevlerde yer aldı.

Özel Hayatı

Orhan Çerkez, evli ve iki çocuk babasıdır.

ORHAN ÇERKEZ CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

2024 yerel seçimlerinde CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandıktan sonra CHP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla Şile Belediye Başkanvekili seçilen Sacit Terzi toplantıda AKP'ye katıldı.