'Orta Vadeli Program'a, YENİ Parti'den ilk tepki: 'Açıkladığınız OVP değil, Saray'ın halkı yoksullaştırma belgesi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16'dan yüzde 28,4'e yükseldi.

Enflasyonun 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesi öngörüldü.

"Enflasyonla mücadelede önemli mesafe katettik" iddiasında bulunan Yılmaz, "Mayıs 2024'te yüzde 75,5 seviyesine yükselen enflasyon, uyguladığımız politikalarla belirgin düşüş eğilimine girmiştir" dedi.

YENİ PARTİ'DEN "OVP" TEPKİSİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklanan Orta Vadeli Programa ilişkin, "Açıkladığınız bu metin bir Orta Vadeli Program değil, Saray’ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi" dedi.

"BU ENKAZIN HESABINI SANDIKTA VERECEKSİNİZ"

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Programa ilişkin, şunları kaydetti:

"Vatandaşa 'Kemer sık' deyip şatafattan taviz vermeyenlerin vaatleri kısa vadeli oldu. 2023’te 'Enflasyonu düşürüyoruz' masalıyla faturayı emekçiye kestiniz. 2026 hedefi yüzde 16 dediniz, yüzde 28,4’e fırlattınız. Ortada tutan tek bir tahmin, çökmeyen tek bir veri yok. Açıkladığınız bu metin bir Orta Vadeli Program değil, Saray’ın emekçiyi ezme ve halkı yoksullaştırma belgesi! Bu enkazın hesabını sandıkta vereceksiniz."