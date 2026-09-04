Osman Gökçek, babası Melih Gökçek'in 'sakızını' böyle savundu: 'Şeker hastalığı nedeniyle ağız kuruluğunu gidermek için...'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos tarihinde, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Melih Gökçek, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere bugün adliyeye geldi.

"SAKIZI" GÜNDEM OLDU

Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi dikkati çekti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OĞLU OSMAN GÖKÇEK'TEN "SAKIZ" AÇIKLAMASI

"Sakız" görüntülerinin gündem olmasının ardından, Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi.

X'ten bir paylaşım yapan Osman Gökçek, "Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır" dedi.

Osman Gökçek'in paylaşımı şöyle:

"Biraz önce babam İbrahim Melih Gökçek’in adliyeye ifade vermeye giderken ağzında sakız olduğu ve bunun bir saygısızlık teşkil ettiği yönünde yapılan haberlerle ilgili bir hususu düzeltmek isterim.

Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır.Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur.

Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması zaten mümkün değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum."