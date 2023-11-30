Osmaniye AKP İl Başkanı Alibekiroğlu, görevinden istifa etti

Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:15

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:15

AKP Osmaniye İl Başkanı Servet Alibekiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldığını bildirdi.

Alibekiroğlu, "Öncelikle, il başkanlığı görevim sürecinde, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve genel merkezimizin desteği ile bu önemli görevi üstlendik. 1,5 aydır, serumlar ve doktor gözetiminde görevimi yerine getirmeye çalıştım. Genel merkezimiz, bu süreci yakından takip etti ve her zaman arkamızda durdu. Ancak bu zor dönemde Osmaniye'deki seçim hazırlıkları ve sağlık sorunlarımın etkisiyle, görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Dün itibarıyla genel merkeze sunduğum dilekçe ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım" dedi.



