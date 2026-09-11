Özel'den Erdoğan'ın o çıkışına yanıt: 'Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kars'ta yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim" çıkışına yanıt verdi.

Özel, Erdoğan'ın Rize'de yaptığı konuşmasındaki "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" ifadelerine şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz. Seçim zorluk değildir, korkulacak bir şey değildir, 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü sen yeniden iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın?"

Özel'in konuşmasından özetler şöyle:

"Biliyorsunuz 47 yıl sonra partisini birinci parti yapan ve AKP'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenen ve 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde eden kadrolarımızı, partinin genel başkanı beni, Parti Meclisi'mizi, AKP bizlerle normal mücadeleyi yürütemediği için yargı eliyle bir darbe girişiminde bulundu.

Önce cumhurbaşkanı adayımıza, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve 36 belediye başkanımıza haksız operasyonlar yaparak, onları özgürlüklerinden ederek, onları zindanlarda tutarak yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Durmadık, teslim olmadık, arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık.

Bu yürüyüşün sonu iktidar yoludur. Rotası iktidara doğrudur. Yıllardır bu milletin çektiği sıkıntıları görüyoruz. Yeni Parti kadrolarıyla, programıyla artık iktidara hazırdır. Seçim için Yeni Parti, seçim beyannamesini oturup da Ankara'da otel odalarında ya da genel merkez salonlarında değil Anadolu'da milletle, sizlerle birlikte yazmaktadır.

Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Sayın Erdoğan uzun süredir duymuyordu. Dün memleketi Güneysu'da şunu söyledi, 'Yavaş yavaş yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız' dedi. Buradan kendisine sesleniyorum. Sayın Erdoğan, hastalık, zorluklar, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçim atlatılmaz. Seçim zorluk değildir. Seçim korkulacak bir şey değildir. Atlatılıp 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü millet yeniden sen iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda, emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın. Çok çalışacağız, birlikte sandıklarda buluşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz. Bu seçimi atlatamayacak, millet bu seçimde iktidarı değiştirecek Allah'ın izniyle."