Özel, Soylu'ya işaret etti: Büyük bir mizansen var

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:50

Trabzon'da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde bir çocuğun sahneye çıkarılıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain” demesi olayıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Özgür Özel, Trabzon'daki açılışta büyük bir mizansen yaşandığını belirterel çocukla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın dönemde çekilmiş fotoğrafı olduğunu söyledi. Özel, "Soylu bu kardeşimizin potansiyelini, ağzının laf yaptığını, etrafında konuşulan söylemlerden nasıl etkilendiğini biliyor" dedi.

Özel'in konuşması şöyle:

"Genel Başkan görüntüleri izlemiş, birkaç dakika sonra bizleri aradı. 'Arkadaşlar kesinlikle videoyu paylaşmasınlar' dedi. Kendi ağzından ifadesi 'Kanım dondu, böyle birşey olur mu?' dedi.

Burada büyük bir mizansen var. Vatandaşlarına vicdanına bırakacağım bir iki bilgiyi paylaşmak isterim. Bir kurgu yapılmış. Birincisi, Süleyman Soylu’nun bir süre çocukla çekilmiş fotoğrafı var. Soylu bu kardeşimizin potansiyelini, ağzının laf yaptığını, etrafında konuşulan söylemlerden nasıl etkilendiğini biliyor. İkincisi, inanılmaz bir güvenlik çemberi var. O çemberi aşıp buralara gelebilmesi kolay değil. Birilerinin rızasıyla oluyor. uzun süredir Erdoğan’ın yakınına kimse PCR testi yaptırmadan giremiyor. Ama bu çocuğu oraya kadar soktular.”