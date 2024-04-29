Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için telefon etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde Taksim’in 1 Mayıs’ta kapalı olması kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

ANKA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:20
Özgür Özel'den yasağa karşı adım: 1 Mayıs için telefon etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmayacağını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı’nda kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.


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