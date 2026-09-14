Özgür Çelik dahil 26 kişinin 'mukavemet' davasında 3. celse: Polis şikâyetinden vazgeçti!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada yaşanan olaylara ilişkin, aralarında YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Özgür Çelik; 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya katılmazken, 4 sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Mahkemede savunma yapan 4 isim de üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Hakim, sanıklara, “Katılmak için zorlandınız mı yoksa kendi isteğinizle mi geldiniz?, Nereden öğrendiniz?, Kamu malına zarar verdiniz mi? Polise mukavemette bulundunuz mu?, Yapıldığını gördünüz mü?” şeklinde sorular yöneltti.

Savunmalarda, “barışçıl bir toplantının suçlamaya dönüştürüldüğü” iddia edildi. Polise ya da kamu malına zarar verdiklerine ilişkin dosyada herhangi bir görüntü bulunmadığını ifade eden sanıklar, kalabalık nedeniyle “dağılın” ihtarını duymadıklarını, biber gazına maruz kaldıklarını ve alandan çıkışlarının engellendiğini söyledi.

Sanıklardan biri, olaydan yalnızca 40 gün önce bebeğinin dünyaya geldiğini, partide bir görevinin ve üyeliğinin bulunmadığını, alanda arada kaldığını söyledi. Bir diğer sanık ise yalnızca parti üyesi olduğunu ve sosyal medyadaki çağrı üzerine alana gittiğini belirtti.

Tüm suçlamaları reddeden sanıklar, beraatını talep etti.

Dosyada “müşteki” sıfatıyla yer alan üçüncü polis memuru da mahkemede dinlendi. İlk celsede dinlenen müşteki polis, arbede sırasında kalabalığın baskısıyla yere düştüğünü ve kolunun kırıldığını, ancak sanıklardan hiçbirini teşhis edemediğini söylemişti. İkinci celsede dinlenen polis ise kargaşa sırasında düştüğünü ancak kendisini kimsenin itmediğini belirterek sanıklardan şikâyetçi olmadığını ifade etmişti. Bugünkü üçüncü celsede dinlenen müşteki polis de şikâyetinden vazgeçti.

Polis memuru şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini ve davaya katılmak istemediğini dile getirdi.

Hakim, polis memuruna, “Boy kalkanları taşla, sopayla, tekmeyle, yumrukla mı zarar verilir? Nasıl kırılır?” diye sordu.

Polis memuru, “Karşıdan müdahale olmadan zarar görmez” diyerek yanıt verdi.

Hakim daha sonra, “Mukavemet edildiğini gördünüz mü?” sorusunu yöneltti. Polis memuru, “Olumsuz. O hengamede mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Polis, Hakimin, “Dağılın anonsu yapıldı mı?” sorusuna ise “Yapıldığını hatırlıyorum” cevabını verdi. Hakimin daha sonra, “Ona rağmen dağılınmadı mı?” sorusuna ise “Emin değilim” şeklinde karşılık verdi.

Avukatlar, olay yeri tutanağında imzası bulunan polis memurlarının dinlenmesini talebini yinelerken, duruşma savcısı ara mütalaasında, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 7 AY SONRA

Çelik ve 25 isme; "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" suçlamalarından 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenen davada bir erteleme kararı daha çıktı.

Hakim, henüz mahkemede dinlenmeyen 5 sanık ve 2 müşteki kaldığını belirterek, duruşmayı 19 Nisan 2027’ye erteledi.