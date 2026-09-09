Özgür Çelik'in iddialarıyla soruşturma açılmıştı: Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ifade verdi.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"ÖZGÜR ÇELİK'İN SÖZLERİ GERÇEK DEĞİL"

Başsavcılık, Çelik’in açıklamalarında adı geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermesini istedi.

Aydın, savcılıkta verdiği ifadede, Çelik’in kendisiyle ilgili iddialarını reddetti. Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in, “Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Çelik tarafından seçim öncesinde defalarca arandığını söyleyen Aydın ifadesinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

O SÖZLER ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin basın açıklaması yapılmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bugün gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu 'Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi' şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup, bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın isimli şahsın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.