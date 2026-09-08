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Özgür Çelik'in 'tehdit' iddialarının ardından... Soruşturma başlatıldı: CHP'den 'istifa' eden meclis üyesi ifadeye çağrıldı

Özgür Çelik'in 'tehdit' iddialarının ardından... Soruşturma başlatıldı: CHP'den 'istifa' eden meclis üyesi ifadeye çağrıldı

8.09.2026 20:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Çelik'in 'tehdit' iddialarının ardından... Soruşturma başlatıldı: CHP'den 'istifa' eden meclis üyesi ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in ifade ettiği 'tehdit' iddialarının ardından, soruşturma başlatıp CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ı ifadeye çağırdı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çelik’in CHP'den istifa edip AKP’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini arayarak, “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” dediğini öne sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Çelik’in söz konusu iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık, Çelik’in açıklamalarında ismi geçen Ayhan Aydın’ın, iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına hazır edilmesi yönünde talimat verildiğini duyurdu.

Çelik, bugün Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamada, Ayhan Aydın’ın AKP’ye geçmesinin ardından kendisini aradığını ve ağlayarak savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini ileri sürmüştü.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Soruşturma