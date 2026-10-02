Özgür Çelik’ten Eyüpsultan operasyonuna tepki: 'Vatandaşlarımızın cebindeki 3-5 kuruşuna göz dikenler...'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları bulunduğu belirtildi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik, yaklaşık iki ay önce Özmen ile yaptığı görüşmeyi anlatarak belediye başkanının kendisine “kul hakkı” ve “şehri emin” kavramlarının öneminden söz ettiğini aktardı.

“BU KUL HAKKINA GİRMEKTİR”

Özmen’in kendisine Eyüpsultan’da 100 binin üzerinde kişinin oy verdiğini söylediğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

“Eyüpsultan halkının bizim üzerimizde hakkı var. Bu çok önemlidir’ dedi. Bir kul hakkının özellikle altını çizdi. İkincisi de ‘Şehri emin demek şehrin güvenilir insanı demektir. İnsanlar bize güvenmişler, oylarını ve iradelerini teslim etmişler. Biz bunun gereği olarak Eyüpsultan’da komşularımıza hizmet etme dışında hiçbir amacı olmayan insanlarız’ dedi.”

Çelik, Özmen ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Mithat Bülent Özmen’in ifadesiyle söylüyorum. Bu kul hakkına girmektir. Bu uygulamalar yanlıştır. Bu uygulamaların ne ülkemize ne milletimize hiçbir faydası yoktur” ifadelerini kullandı.

“BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ”

Operasyonların siyasi amaç taşıdığını savunan Çelik, şunları söyledi:

“Bu artık gerçekten Türkiye’de bir daha aslında hiçbir şekilde seçim kazanamayacağını anlayanların gerçekleştirdikleri uygulamalardır. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Bu yanlıştır. Arkadaşlarımız görevlerinin başına dönmelidir.”

Özmen ve gözaltına alınan belediye çalışanlarının Ankara’ya götürüldüğünü belirten Çelik, hukuki sürecin takip edildiğini ve İstanbul’dan bir hukuk heyetinin de Ankara’ya gideceğini söyledi.

“FON VURGUNU YAPANLAR SOKAKLARDA DOLAŞIRKEN...”

Çelik, açıklamasının devamında “fon” soruşturmasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Asrın yolsuzluğunda yaptıkları fon vurgunuyla vatandaşlarımızın cebindeki 3-5 kuruşuna göz dikenler ve kendilerini zenginleştirenler şu anda sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşırken hiçbir suçu günahı olmayan; tamamen temelsiz, dayanaksız, elle tutulur somut kanıtların olmadığı iddialarla yol arkadaşlarımız, belediye emekçileri gözaltına alınıyor.”

“SANDIK MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK”

Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Asla umutsuz, kararsız değiliz. Bütün arkadaşlarımız dimdik ayaktadır. Biz dimdik ayaktayız. Mutlak suretle sandık milletin önüne gelecektir. Hem Eyüpsultan hem İstanbul hem Türkiye bu yapılan uygulamaların karşılığını günü geldiğinde sandıkta verecektir. Buradayız, burada olmaya devam edeceğiz.”