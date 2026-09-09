Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimlerine ilişkin suç duyurusu: 6 isim verdi, delilleri sıraladı!

Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen başkanvekilliği seçiminin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı basın açıklamasında dikkat çeken iddiaları gündeme taşımış ve meclis üyesi Ayhan Aydın’ın "Savcı beni tehdit etti, engelli oğlum var, engelli eşim var, onlara kim bakacak. Beni tehdit ettiler, ben bunlara teslim oldu" ifadelerini kullandığını ve ağlayarak telefonu kapattığını öne sürmüştü.

Çelik’in kamuoyuna yansıyan iddiaları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aydın, savcı tarafından tehdit edildiği yönündeki beyanları yalanladı. Aydın’ın, seçim öncesinde Özgür Çelik’in ricası üzerine arandığını ve asıl kendisinin baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdüğü belirtildi.

Bununla beraber Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Meclisi’nin üç üyesinin şikâyetleri üzerine YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı.

Tüm bunların ardından Özgür Çelik, YENİ Parti İstanbul Başkanlığı adına Üsküdar seçiminde olanlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu dilekçede baskıya maruz kaldığı ileri sürülen 6 isim yer aldı ve deliller sıralandı.

Dilekçenin ilgili kısımları şu şekilde:

"1.Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçim süreci sonrasında, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde Üsküdar Belediyesi önünde kamuoyuna açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalarda, belediye meclis üyelerinin siyasi iradelerinin çeşitli yöntemlerle baskı altına alındığı, bazı meclis üyelerinin tehdit edildiği ve bazı meclis üyelerinin siyasi tutumlarını değiştirmeleri karşılığında çeşitli vaat ve menfaatlerle karşı karşıya bırakıldığı yönünde ciddi iddialar dile getirilmiştir. Basına yansıyan açıklamalarda özellikle Ayhan Aydın isimli belediye meclis üyesinin, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ve Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ'ın olduğu ortamda başka bir meclis üyesi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve bu nedenle baskı altında siyasi tercih yapmak zorunda kaldığını beyan etmiştir. Bu durum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı ve Ayhan Aydın’ın konu hakkında ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı kamuoyuna açıklanmıştır. Her ne kadar Başsavcılık sadece Ayhan AYDIN ile ilgili Re'sen soruşturma başlatmış olsa da konuya tek bir beyan üzerinden bakılmamalıdır. Şİkayetmiz konusu olaylar aşağıda açıkladığımız üzere bundan ibaret değildir. Bu nedenle soruşturma derinleştirilmeli ve ilgili diğer kişiler açısından da değerlendirmeler yapılmalıdır.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak işbu suç duyurusunda bulunmamızın temel nedeni, olayların yalnızca bireysel olarak belediye meclis üyelerini ilgilendiren bir mesele olmamasıdır. Seçimle göreve gelen belediye meclis üyelerinin siyasi iradelerinin tehdit, baskı, cebir veya hukuka aykırı başka yöntemlerle değiştirilmesi hâlinde; YENİ Parti’nin siyasi faaliyetleri, YENİ Parti’nin Üsküdar’daki siyasi temsili, YENİ Parti seçmenlerinin siyasi iradesi ve demokratik seçim sonucunda ortaya çıkan belediye meclisi dengesi doğrudan etkilenmektedir. Dolayısıyla olayda YENİ Parti’nin siyasi faaliyetlerine yönelik bir müdahale bulunup bulunmadığının ayrıca araştırılması zorunludur.

MECLİS ÜYELERİNİN SİYASİ İRADESİNE MÜDAHALE İDDİALARI

Kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, bazı belediye meclis üyelerinin parti değiştirmeleri veya siyasi tutumlarını değiştirmeleri öncesinde çeşitli baskılara maruz kaldıkları ileri sürülmüştür.

Özellikle;

* Ayhan Aydın,

* Ahmet Başbaydar,

* Hüseyin Kazan

*Tahsin USTA

*Tahsin EPLİ

*Onur BAYAV

* ve diğer ilgili meclis üyelerinin parti değişikliklerinin hangi koşullarda gerçekleştiğinin derinlemesine araştırılması gerekmektedir. Talebimiz bu siyasi tercihlerin özgür irade ilemi yoksa tehdit, baskı, adli süreç, para, menfaat veya başka bir hukuka aykırı müdahale sonucunda mı gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ayhan Aydın, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik in ve YENİ Parti İstanbul Millletvekili Suat Özçağdaş’ın bulunduğu bir ortamda başka bir meclis üyesi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve ailesinin durumunu gerekçe göstererek baskıya boyun eğmek zorunda kaldığını söylemiştir. Bunun yanı sıra Ayhan AYDIN başka bir partilimizin telefonu ile Özgür Çelik ile görüşmüş olup o konuşmada "beni tutuklama ile tehdit ettiler tutuklandığım takdirde benim engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak" ifadesini kendisi kullanmıştır.

Bu telefon görüşmesi de Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş ve bir kısım partililerin bulunduğu ortamda gerçekleşmiştir. Bu kişilerde ilgili telefon görüşmesinin şahididir. Söz konusu tehdidin kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği araştırılmalıdır. Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ahmet Başbaydar 5 ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 3. ve 4 . tur arasındaki zaman diliminde meclis grup odasında tüm meclis üyelerinin ve partililerin bulunduğu ortamda "oğlum örgüt üyeliği kapsamında ceza aldı. İngiltere den Türkiye ye dönemiyor. Türkiye ye dönmesinin önündeki engellerin kaldırılacağı konusunda bakanlık tarafından bana söz verildi. Bu nedenle akp ye oy verdim ve tekrar oyum bu yönde olacaktır" demiştir.

En son yapılan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminin gerçekleştiği 8 eylül 2026 dan 2 gün önce Üsküdar Belediyesi Onur Bayav ın çalıştığı işyerinin sahibinin savcılık tarafından çağırıldığı ve tehdit edildiği bu nedenle Onur bayav ın son oylamada siyasi tercihini değiştirdiği iddiaları kamuoyunda birçok kişi tarafından konuşulmaktadır. Ayrıca Onur Bayav ın kendisinin de seçimden bir gün önce savcılığa davet edildiği yönünde de kamuoyunda ciddi iddialar vardır. Bu durumun da gerçekliği araştırılmalı ve aydınlatılmalıdır.

Tahsin Usta, Tahsin Epli ve yukarıda bahsi geçen diğer belediye meclis üyelerinin siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında maddi menfaat sağladığı ve kendilerine çeşitli vaatlerde bulunulduğuna ilişkin iddialar da kamuoyuna yansımıştır.

Bu hususlar doğru olup olmadığı objektif biçimde araştırılmalıdır.

Bu kapsamda;

* herhangi bir para ödemesi yapılıp yapılmadığı,

* herhangi bir maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,

* iş, görev, ihale veya başka bir ekonomik avantaj vaat edilip edilmediği,

* aile bireyleri veya yakınları üzerinden menfaat sağlanıp sağlanmadığı,

*bahsi geçen meclis üyelerinin bu süreçte hangi siyasi parti temsilcileri ve hangi kamu görevlileri ile görüştüklerinin hts-baz kayıtları da dikkate alınarak tespiti,

* herhangi bir adli veya idari işlemin kaldırılması/kolaylaştırılması karşılığında siyasi destek istenip istenmediği araştırılmalıdır.

Gerekli yasal şartların oluşması hâlinde ilgili mali ve dijital kayıtların incelenmesi de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemlidir.

Yukarıda bahsi geçen hususlar son derece ciddi niteliktedir.

Bunların yanı sıra Mecliste seçimleri yöneten Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanvekilinin ifadeye avukatsız bir şekilde gelmesi telkin edilerek İstanbul Anadolu Adliyesine davet edilme amacı nedir? Bu hususların aydınlatılması yalnızca siyasi partilerini ya da oylamada siyasi tercihlerini değiştiren meclis üyelerinin değil, Tüm siyasi partilerin siyasi faaliyetlerinin, seçmenin sandığa yansıyan iradesinin ve demokratik temsilin korunması açısından da zorunludur.

SİYASİ HAKLARIN ENGELLENMESİ YÖNÜNDEN İNCELEME

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 114. maddesinde siyasi hakların kullanılmasının engellenmesine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Somut olaylar bakımından özellikle şu hususun araştırılması gerekmektedir: Seçimle göreve gelen belediye meclis üyelerinin siyasi iradeleri, tehdit veya hukuka aykırı başka bir davranışla değiştirilmiş midir?

Eğer bu sorunun cevabı olumlu ise, yalnızca bireysel bir tehdit eyleminden değil, siyasi temsil mekanizmasına yönelik bir müdahaleden söz edilmesi söz konusu olacaktır.

SEÇMEN İRADESİNİN KORUNMASI

Belediye meclis üyeleri seçim yoluyla göreve gelmektedir. Bu kişilerin seçim sonrasında özgür iradeleri dışında siyasi tercih yapmaya zorlanmaları veya tehdit/menfaat ilişkileriyle siyasi tutumlarının değiştirilmesi hâlinde, sandıkta ortaya çıkan seçmen iradesinin de etkilenmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle olayın; “birkaç meclis üyesinin parti değiştirmesi” şeklinde dar bir çerçevede değil, “seçim sonucunda ortaya çıkan siyasi temsilin hukuka aykırı yöntemlerle değiştirilip değiştirilmediği” çerçevesinde soruşturulması gerekmektedir.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

Başsavcılığınızca resen başlatılan soruşturmanın varlığı tarafımızca bilinmektedir. Ancak mevcut soruşturmanın yalnızca Ayhan Aydın’ın “savcı tarafından tehdit edildiği” iddiasıyla sınırlı kalmaması gerektiği kanaatindeyiz.

Olayın diğer belediye meclis üyeleri yönünden ve bütün bağlantıları araştırılmalı ve hukuki süreç bu şekilde tamamlanmalıdır.

Bu kapsamda;

1. Ayhan Aydın’ın ayrıntılı beyanının alınmasının yanı sıra Parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren belediye meclis üyelerinin beyanının alınması,

2. Parti değiştiren üyelerin karar süreçlerinin araştırılması,

3. Tehdit iddialarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi,

4. Para veya menfaat teklif edilip edilmediğinin araştırılması,

5. Adli süreçlerin siyasi iradeyi etkilemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi,

6. Gerekli yasal koşullar oluşması hâlinde mali hareketlerin araştırılması gerekmektedir.

YENİ PARTİ’NİN ŞİKÂYETÇİ SIFATI

YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak, siyasi parti faaliyetlerimizin ve Üsküdar’daki siyasi temsilimizin hukuka aykırı şekilde engellenmiş olabileceği iddiası nedeniyle işbu suç duyurusunda bulunuyoruz.

Soruşturma sonucunda herhangi bir suçun oluşmadığının belirlenmesi hâlinde bunun da hukuk düzeni içerisinde ortaya konulması mümkündür. Ancak iddiaların doğru olup olmadığı araştırılmadan olayın siyasi bir tartışma olarak değerlendirilmesi, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyecektir. Bu nedenle Başsavcılığınızdan beklentimiz, hiçbir siyasi saik gözetilmeksizin tüm tarafların ve tüm iddiaların araştırılmasıdır.

DELİLLER

1. Özgür Çelik’in 8 Eylül 2026 tarihli basın açıklamasının tam video ve ses kaydı,

2. Basın açıklamasının sosyal medya kayıtları,

3. Basın ve internet haberleri,

4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen soruşturma başlatıldığına ilişkin haberler,

5. Parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren meclis üyelerinin beyanı

6. Tanık beyanları,

7. Mali kayıtlar ve banka hareketleri,

8. Gerekli görülecek diğer kurumsal kayıtlar,

9. Soruşturma sırasında elde edilecek sair yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1. İşbu dilekçemizin suç duyurusu olarak kabul edilmesini,

2. YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın şikayetçi / Mağdur sıfatının soruşturma kapsamında değerlendirilmesini,

3. Başsavcılıkça resen başlatılmış bulunan soruşturmayla işbu suç duyurumuz arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunması hâlinde dosyaların birlikte değerlendirilmesini ve dosyaların birleştirilmesini

4.Parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren Üsküdar Belediye Meclisi üyelerinin tehdit, baskı, cebir, para, menfaat veya hukuka aykırı başka yöntemlerle siyasi iradelerinin değiştirilip değiştirilmediğinin ciddi bir şekilde araştırılmasını,

5. YENİ Parti’nin siyasi parti faaliyetlerinin ve Üsküdar’daki siyasi temsilinin hukuka aykırı yöntemlerle engellenip engellenmediğinin araştırılmasını,

6. İddiada adı geçen tüm kişilerin ve diğer ilgili belediye meclis üyelerinin ayrıntılı şekilde dinlenmesini,

7. Para, menfaat, görev, makam, iş, ihale veya sair vaat karşılığında siyasi iradenin değiştirilip değiştirilmediğinin araştırılmasını,

8.. Gerekli yasal şartların oluşması hâlinde iletişim, dijital, kamera ve mali delillerin toplanmasını,

9.. Eylemlerin TCK’nın 114. maddesinde düzenlenen siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçu olmak üzere soruşturma sonucunda tespit edilecek sair suçları oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesini,

10. Sorumluların tespit edilmesi hâlinde haklarında gerekli ceza soruşturmasının yürütülmesini ve kamu davası açılmasını,

11. Soruşturmanın, olayın yalnızca bir meclis üyesine yönelik tehdit iddiasıyla sınırlı tutulmayarak,

Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki siyasi iradeyi etkilediği ileri sürülen tüm kişi, eylem ve ilişkileri kapsayacak şekilde yürütülmesini, saygılarımızla arz ve talep ederiz."