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Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi

Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi

24.09.2026 19:58:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri’nin genel başkanlarıyla bir araya geldi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’nde Alevi kurumlarının temsilcilerini kabul etti.

Görüşmeye, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.

Özel’e görüşmede, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Umut Akdoğan ile İlhan Cihaner eşlik etti.

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