Özgür Özel, Altan Öymen’i andı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı ve gazetemiz yazarlarından Altan Öymen'i ölümünün birinci yılında andı.

''BIRAKTIKLARI DEĞERLER HEPİMİZE YOL GÖSTERMEYE DEVAM EDER''

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önceki Genel Başkanımız Altan Öymen’i, Cumhuriyet’e adanmış ömrü ve demokrasiye bıraktığı örnek mirasıyla hatırlıyor; vefatının yıldönümünde özlem ve rahmetle anıyorum. İyi insanlar gün gelir aramızdan ayrılır; bıraktıkları değerler hepimize yol göstermeye devam eder. Onlara olan vefamızı, ülkemize ve milletimize hizmet ederek göstereceğiz."