Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile bir araya geldi

Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile bir araya geldi

2.09.2025 13:05:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de eşlik etti.

İlgili Konular: #Özgür Özel