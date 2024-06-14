Özgür Özel 'Buğday Mitingi'nde konuşuyor

CHP lideri Özgür Özel, Tekirdağ'da gerçekleşen Buğday Mitingi için Hayrabolu'ya gelerek traktör direksiyonunun başına geçti. Özel'in katıldığı traktör konvoyunda 'Çalışırken Battık' sloganı kullanılması dikkati çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:29
Özgür Özel 'Buğday Mitingi'nde konuşuyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da gerçekleşecek Buğday Mitingi için Hayrabolu'ya gelerek traktör direksiyonunun başına geçti. Özel'in katıldığı traktör konvoyunda 'Çalışırken Battık' sloganı kullanılması dikkati çekti.

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"6 Haziran günüydü hububat alım fiyatları açıklandı. Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Daha önceden kendiside Ziraat Odası Başkanı olan 31 Mart tarihinde kendisine Hayrabolu'nun 5 yıl boyunca hizmet etmek için yetkisini verdiğiniz başkanınız bize seslendi: 'Genel başkan buraya gel sesimizi Türkiye'ye duyur' dedi."

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