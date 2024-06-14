Özgür Özel 'Buğday Mitingi'nde konuşuyor

Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:29

Güncelleme: 14.06.2024 - 15:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da gerçekleşecek Buğday Mitingi için Hayrabolu'ya gelerek traktör direksiyonunun başına geçti. Özel'in katıldığı traktör konvoyunda 'Çalışırken Battık' sloganı kullanılması dikkati çekti.

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"6 Haziran günüydü hububat alım fiyatları açıklandı. Fiyatları görünce üretici feryat etmeye başladı. Daha önceden kendiside Ziraat Odası Başkanı olan 31 Mart tarihinde kendisine Hayrabolu'nun 5 yıl boyunca hizmet etmek için yetkisini verdiğiniz başkanınız bize seslendi: 'Genel başkan buraya gel sesimizi Türkiye'ye duyur' dedi."

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