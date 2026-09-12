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Özgür Özel çağrı yapmıştı... Yurttaşlar iradelerine sahip çıkmak için Üsküdar'da!

Özgür Özel çağrı yapmıştı... Yurttaşlar iradelerine sahip çıkmak için Üsküdar'da!

12.09.2026 18:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel çağrı yapmıştı... Yurttaşlar iradelerine sahip çıkmak için Üsküdar'da!

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla başlayan, başkanvekilliği seçiminin yargı kararıyla iptal edilmesi ve dört belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesiyle yönetimin el değiştirdiği Üsküdar’da YENİ Parti bugün sokağa iniyor. Özel'in dünkü çağrısının ardından; yurttaşlar Üsküdar İskele Meydanı'nda toplandı.
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Üsküdar’da seçilmiş Belediye Başkanı Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan siyasi süreç, bugün Üsküdar Meydanı'nda protesto ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

YENİ Parti, belediye yönetiminin AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan başkanvekilliği seçim sürecine karşı bugün Üsküdar İskele Meydanı’nda miting düzenleyecek.

Mitinge YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Saat 19.00’da başlayacak buluşma için çağrı yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL BUGÜNÜ İŞARET ETTİ, SAAT VERDİ

YENİ Parti lideri Özel'den de bugünkü miting öncesi bir paylaşım gelmişti.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Karar milletindir. Üsküdar milletindir. Milletin vermediği belediyeyi hileyle alanlara karşı meydanlardayız. Yarın akşam saat 19.00’da Üsküdar İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" demişti.

YURTTAŞLAR ÜSKÜDAR'A AKIN ETTİ

YENİ Parti'nin Üsküdar mitingine bir saat kala, yurttaşlar Üsküdar İskele Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları, YENİ Parti flamaları ve Ekrem İmamoğlu afişleri ile meydandaki yerlerini aldı.

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Bir yurttaş, "Hak, hukuk, adalet askıda" sloganıyla mitinge katıldı.

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