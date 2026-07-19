Özgür Özel cephesinden 'Yeni Parti' açıklaması: 'Hiçbir ilgisi bulunmamaktır'

Olağanüstü kurultay çağrılarının karşılıksız kalmasının ardından gündeme gelen ‘Yeni Parti’ iddialarına ilişkin seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iletişim hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya konu yeni kurulan bir sosyal medya hesabından "Yeni Parti Kuruluş Çalışma Grubu" imzasıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluk bilinci ve yeni bir siyaset anlayışı hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Yeni Parti’nin kuruluş süreci resmen başlatılmıştır"

"ÖZGÜR ÖZEL‘LE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından Özgür Özel İletişim hesabından bir bilgilendirme metni yayımlandı. Yapılan açıklamada, "Yeni Parti" adıyla açılan hesabın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir bağının olmadığı belirtildi.

Özgür Özel İletişim hesabından yapılan açıklama şu şekildedir:

"BİLGİLENDİRME

“Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"