Özgür Özel, ÇGD heyetini kabul etti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) heyetiyle YENİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Özel, makamında ÇGD Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) heyetiyle YENİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Özel, makamında ÇGD Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.