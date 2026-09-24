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Özgür Özel, ÇGD heyetini kabul etti

Özgür Özel, ÇGD heyetini kabul etti

24.09.2026 19:41:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel, ÇGD heyetini kabul etti

YENİ Parti lideri Özgür Özel, ÇGD Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) heyetiyle YENİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Özel, makamında ÇGD Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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