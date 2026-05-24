Özgür Özel, Cumhuriyet'e konuştu: 'İktidar yürüyüşünde meydanlar, sokaklar bizim'

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından bugün sabah saatlerinde partinin Genel Merkez binası önünde bir grup Kılıçdaroğlu taraftarının yürüşüyle birlikte gerilim tırmandı. İlerleyen saatlerde ise ülke siyasi tarihimiz CHP genel başkanlığına yönelik görülmemiş bir polis baskınına sahne oldu. Gelişmelere ilişkin CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Çok büyük bir kötülük dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu cephesinin yaklaşımına atıfla “Bu büyük bir hayal kırıklığı" derken "ama bir yandan da mücadele için daha da güçleniyoruz, bileniyoruz motive oluyoruz” ifadesini kullandı.

CHP lideri şu görüşlerini dile getirdi: “Bugüne kadar direndik, direnmeye de devam edeceğiz ama ben şöyle birşeye de izin vermem. Gençlik kollarına karşı orantısız bir güç, bir yandan polisle çatışsın istemem diğer yandan o mafyatik tiplemelerle, belinde silahı bıçağı olanla karşı karşıya getirmem.” Özel kararlı oldukları vurgusunu yineleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Binayı elimizden aldılar, alabilirler, bu bir tenezzül meselesi. Biliyorsunuz İstanbul’daki bina için de buna tenezzül ettiler. Devletin binlerce polisi geldiğinde yapacak bir şey yok ama Cumhuriyet Halk Partisi binada kurulmadı. Atatürk’ün karargahı, genel merkezi savaş meydanlarıydı, çadırlardı. CHP’de ilk genel merkez birinci mecliste bir odaydı. O yüzden bizim büyük binalara değil büyük yüreklere ihtiyacımız var ve etrafımızda da çok koca yürekli insanlar var. O yüzden öyle kayyıma, butlana falan bir şey bırakacak halimiz yok. Kararlıyız. Sonuçta şunu söyleyeyim siyaseti yıllarca binalarda yapanlar gelsin binada otursunlar, biz partiyi buraya binada değil meydanlar, sokaklardan getirdik. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter.”

''ERDOĞAN PAYLAŞIMI VAR''

CHP lideri Özel, Kılıçdaroğlu ile baskın öncesi dünkü konuşmasına da değindi. Özel, belirledikleri her iki taraftan iki kişinin kurultayın yapılması konusunda görüşmelerinin planlandığını ancak bu görüşmeye hazırlanırken sabah erken saatlerde bina önüne gelen grubun yarattığı sert gerilime işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği iki kişinin de olduğu grubun arkasındaki kişilerin partili olmadıklarını belirtti. “Beni bilenler bilir, parti örgütünü iyi tanırım. CHP üyesi olanla olmayanı hemen anlarım. Bu grubun arkasındaki kitleye baktım, CHP’li yok. Bizde böyle tipler yok. Kim bunlar dedik, sonradan birkaçına baktık, birinin sosyal medyasında Erdoğan paylaşımı var. Ankara’nın gece kulüplerinin, barlarının ne kadar bodyguardı varsa, gece çalışan bu kişileri toplayıp ücreti mukabilinde partinin önüne getiriyorlar. Böyle bir şey olmaz... Biz müzakere masasına arkadaş yolluyoruz, müzakere edecek arkadaş sabah 7’de bodyguardla kapıya dayanıyor. Acaip bir durumla karşı karşıya kaldık, büyük bir hayalkırıklığı, akıl almaz bir durum. Görüşme yapılsın denilirken onlar bize balta çekti.”

''KIRMIZI ÇİZGİMİZ''

Özel, kurultaya ilişkin “Bizim tek kırmızı çizgimiz bu. CHP’yi atanmış birisi, ya da AKP’nin hakimi yönetemez. CHP delegesinin kararıyla yönetilir. Kurultay hemen yapılsın kim yarışıyorsa kurultayda yarışsın. Kemal Bey de yarışabilir, desteklediği ya da kim istiyorsa yarışabilir. Yeter ki CHP delegesinin verdiği karar olsun. Eski, yeni delege bizim için fark etmez. Ben zaten eski delegeyle Kemal Bey’e karşı ilk kurultayı kazandım ama ardından da iki olağanüstü kurultay yaptık, yine kazandık. Binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra da sonuna kadar direnip iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz."