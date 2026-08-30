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Özgür Özel'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Özgür Özel'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

30.08.2026 10:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

YENİ Parti lideri Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
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YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"BİR ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İNANMAKLA BAŞLAR"

Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar.

Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

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