Özgür Özel'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

YENİ Parti lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

"BİR ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İNANMAKLA BAŞLAR"

Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar.

Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."