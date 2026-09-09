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Özgür Özel'den '9 Eylül' mesajı: 'Kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız'

Özgür Özel'den '9 Eylül' mesajı: 'Kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız'

9.09.2026 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den '9 Eylül' mesajı: 'Kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü yayımladığı mesajda "Cumhuriyet’e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

"9 Eylül 1922, işgale boyun eğmeyen milletimizin zafer tarihidir" diyen Özel, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: 

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’nin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyet’e, bağımsızlığa ve bu toprakları bize vatan yapan kahramanların mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız.

İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun."

 

 

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