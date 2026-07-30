Özgür Özel'den bağış çağrısı: 'Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin yalnızca yurttaşların desteğiyle yoluna devam ettiğini belirterek bağış çağrısı yaptı.

"MİLLETTEN BAŞKA GÜCÜMÜZ DE GÜVENCEMİZ DE YOK"

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, 'Sana otobüs de alacağız' diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız. Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur."

Paylaşımında ayrıca partiye bağış yapılabilecek resmi internet sitesinin bağlantısına da yer verdi.

Tarladaki buğdayının gelirini teklif eden amcamızın, “Sana otobüs de alacağız” diyen teyzemizin destekleriyle ayaktayız.



Milletten başka gücümüz de güvencemiz de yoktur.#YeniDayanışma



Bağışlar için tek resmi sitemiz 👇🏼 https://t.co/j7JSlJAsAT pic.twitter.com/3XzhTqRQjI — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2026

NE OLMUŞTU?

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim krizinin ardından 91 milletvekili ve Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde YENİ Parti kurulmuştu.

Kuruluş sürecinin ardından çok sayıda CHP'li isim yeni partiye katılırken eski milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu isimler partiye geçti.

CHP'nin Genel Kurul sırası artık Yeni Parti’nin olurken, CHP’nin TBMM Başkanvekilliği ve İdari Amirliği de Yeni Parti’ye geçti. CHP'de yer alan Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma yetkisi de artık ana muhalefet olarak Yeni Parti'nin oldu.

Partiden, "Yeni Dayanışma" adıyla bağış kampanyası başlatılırken, Genel Başkan Özgür Özel de yurttaşlara destek çağrısında bulundu.