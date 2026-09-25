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Özgür Özel'den 'Dünya Eczacılar Günü' mesajı

Özgür Özel'den 'Dünya Eczacılar Günü' mesajı

25.09.2026 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den 'Dünya Eczacılar Günü' mesajı

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan YENİ Parti lideri Özgür Özel, "Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor" dedi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor" diyen Özel, tüm eczacıların gününü kutladı.

"BU ONURLU MESLEĞİN TÜM ÜYELERİNE..."

Özel, "Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor.

Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."

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