Özgür Özel'den 'Dünya Eczacılar Günü' mesajı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor" diyen Özel, tüm eczacıların gününü kutladı.

"BU ONURLU MESLEĞİN TÜM ÜYELERİNE..."

Özel, "Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Yıllar önce büyük bir heyecanla adım attığım eczacılık mesleğinin mensubu olmak bugün de benim için aynı gururu taşıyor.

Memleketin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor; bu onurlu mesleğin tüm üyelerine saygılarımı sunuyorum."