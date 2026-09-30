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Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Fatma Hanım buzdağının sadece görünen yüzü'

Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Fatma Hanım buzdağının sadece görünen yüzü'

30.09.2026 11:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Fatma Hanım buzdağının sadece görünen yüzü'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fon' vurgunuyla ilgili açıklamalarına "Fatma Hanım buzdağının sadece görünen yüzüdür" dedi.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel partisinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, 'fon' vurgununa adı karışan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'yla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

"FAZLA DEĞİL 367 DAİRE PARASI!"

"İnanın bana, yüzsüzlüğün böylesini milletimiz görmedi" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz bu arsızlığa karşı ar edip parmağını ısırıyor. Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçmiş 'Kendileri aslında çok iyiymiş de elinde büyüyen Fatma Hanım nefsine yenik düşmüş' diyor. Nefsine uyup da ne yapmış? Fazla değil sadece milletin cebinden 367 daire parası çalmış!

Fırından bir ekmek çalan hapse girecek, bir tepsi baklavaya nefsine uyan hapse girecek, 2 milyar 200 milyonu götüren 'nefsine uymuş' olacak! İşte AK Part'nin kara düzeni budur."

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

Özgür Özel, "Fatma Hanım'ın yatırdığı parayla 27 daire alınırken, 5 ay sonra çektiği parayla 367 daire alınabiliyor. Bu isim, buzdağının sadece görünen yüzüdür" vurgusunda bulundu.

Özel, "Kabinenin diğer üyeleri gibi becerikli olmadığı için Fatma Hanım doğrudan kendi ve eşinin ismi ile işlem yapmıştır ve ilk bakıldığında listede göze çarpmıştır” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Fatma Betül Sayan Kaya

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