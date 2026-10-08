Özgür Özel'den Erdoğan'a 'fon vurgunu' çıkışı: 'İstifa ve hesap verme sürecindedir'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gün önce kullandığı “Siyasi yük omuzlarımızda” ifadesine yanıt verdi.

Soruşturmanın siyasi sorumluluğunun iktidarda olduğunu savunan Özel, Erdoğan’a istifa çağrısı yaptı.

“BİLGİSİ DAHİLİNDEYSE SUÇLUDUR”

Erdoğan’ın soruşturmaya konu olaylardan haberdar olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Burada Tayyip Erdoğan açısından durum şudur: Çok net bir şekilde, bu konudan haberi var ve kontrolünde her şey gerçekleştiyse derhal istifa etmeli ve kanun önünde hesap vermelidir. Eğer haberi yoksa, derhal seçim kararı almalı ve yönetme kabiliyetini yitirmiş birisi devletin başında oturmamalı, emaneti millete, milletin yeni seçeceklerine teslim etmelidir. Bu konuda üçüncü bir şıkkı yok Erdoğan'ın. Bilgisi dahilindeyse suçludur, istifa ve hesap verme sürecindedir. 'Ben bilmeden bunlar oluyor' diyorsa, devleti yönetme kabiliyeti ortadan kalkmıştır.”

“ORGANİZE BİR SOYGUN”

Fon soruşturmasını “asrın soygunu” olarak nitelendiren Özel, olayın yalnızca birkaç kişinin eylemi olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Özel, “Bugün tabii gündemimizin önemli bir kısmı, ‘asrın soygunu’, ‘asrın yolsuzluğu’, ‘asrın vurgunu’ydu” dedi.

Soruşturma kapsamındaki iddiaların kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini belirten Özel, olayın koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini savundu.

Özel, sürecin Erdoğan’ın bilgisi dışında gerçekleşmiş olsa bile yakın çevresi ve görevlendirdiği kişiler bakımından siyasi sorumluluk doğurduğunu öne sürdü.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Fon soruşturması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Özel, iktidarın bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Olayın ilk ortaya çıktığı günlerde AKP içinden komisyon kurulabileceği yönünde açıklamalar yapıldığını, daha sonra ise buna gerek olmadığı görüşünün dile getirildiğini savunan Özel, Meclis'in araştırma ve denetim görevine dikkat çekti.

Geçmişte kurulan araştırma komisyonlarını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

“Hemen onlara şunu hatırlatın arkadaşlar: Susurluk Araştırma Komisyonu, ya da Rabia Naz Araştırma Komisyonu, Soma Komisyonu, 15 Temmuz Komisyonu ve kurulan tüm komisyonlar, doping araştırma komisyonu... Her birisi -AK Parti'nin de içinde bulunduğu süreçlerde, Susurluk hariç- üzerinde savcılar çalışırken, tutuklamalar yapılırken, mahkemeler görülürken kuruldu.”

Özel, adli soruşturmanın sürmesinin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına engel olmadığını belirtti.

“KİM ‘EVET’, KİM ‘HAYIR’ DİYOR GÖRÜLECEK”

Muhalefetin soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması için Meclis'teki girişimlerini sürdüreceğini söyleyen Özel, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerilerin oylanması gerektiğini ifade etti.

Özel, “Bugün ve devam eden günlerde Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına kim ‘evet’ diyor, kim ‘hayır’ diyor millet bunu görsün diye o araştırma önergeleri verilecek ve oylanacak” dedi.

Komisyonun kurulması durumunda partilerinin çalışmalara katılacağını belirten Özel, aksi durumda diğer siyasi partilerle iletişim halinde olacaklarını söyledi.

ÖMER ÇELİK’E YANIT: “40 KLASÖR YETMEZ”

Özel, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, iddialara ilişkin belgelerin yargıya sunulması gerektiği yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Ömer Çelik'e açık bir soru yönelttiğini belirten Özel, partisinin gündeme getirdiği iddialara ilişkin çok sayıda belge bulunduğunu savundu.

Özel, “Sayın Ömer Çelik'e çok net bir soru sordu partimizin sözcüsü. Ben de partimizin sözcüsünün bahsettiği konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledim. Sayın Ömer Çelik hakkında yazılan çizilen dedikoduları print edecek olursak, 4 değil 40 klasör yetmez. AK Parti içinde konuşulanlar da bunun 25 klasörünü oluşturur, dışarıda konuşulanlar 15 klasördür...” ifadelerini kullandı.

“KAMUNUN HIZLI ŞEKİLDE DOĞRU BİLGİYE ULAŞMASI LAZIM”

Soruşturmaya ilişkin iddiaların yalnızca siyasi tartışmalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özel, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Özel, “Böyle kişilerin kendi takvimi, kendi siyasi çıkarlarına göre takvimleri değil; kamunun hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşması, sistemik risklerin ortadan kaldırılması, tekrarının engellenmesi ve sorumluların hesap vermesi lazım” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ ÖZEL KALEMİ HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Özel, fon soruşturması kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki tartışmalara ilişkin kendilerine çok sayıda bilgi ulaştığını öne sürdü.

Bilgilerin doğruluğunu araştırdıklarını ve henüz önemli bir bölümünü teyit edemediklerini belirten Özel, partisinin yetkilendirdiği isimlerin ilerleyen günlerde açıklama yapacağını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Dün zaten açıkça ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu işin içinde olduğu, hatta başkasının nam ve hesabına işlem yapmak yasak olduğu halde sanki arkadaşların para birleştirip tek bir hesaptan işlem yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının kürsüdeki ikrarı da bence son derece önemlidir.”

Bir bakanın babasına ilişkin iddialara da değinen Özel, gündeme getirilen tutarın kamuoyunda konuşulandan daha yüksek olduğuna dair bilgiler aldıklarını savundu.

Özel, söz konusu iddiaların teyit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve yetkilendirdikleri parti yöneticilerinin açıklama yapacağını belirtti.

CEMİL TUGAY’IN AKP’YE GEÇİŞİNE SERT TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, gelişmeden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Tugay'ın daha önce AKP'ye yönelik eleştirilerini hatırlatan Özel, parti değişikliğini sert sözlerle değerlendirdi.

Özel, “Birincisi yaşananlardan fevkalade üzüntü duyduğumu, utanç duyduğumu ifade etmem gerekiyor. Tabii özellikle dün orada kullanılan ifadeler falan artık hani bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olamayacağını gördük” dedi.

Tugay’ın geçmişte iktidara yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu belirten Özel, “O kişi evet, İzmir’e ihanet etmiştir, İzmir için bir haindir, bizim için haindir. İzmir’deki duyguyu biliyorsunuz, o duyguya ihanet eden bir haindir. Ama AK Parti için de bir kukladır” ifadelerini kullandı.

“AKP İZMİR’E BİR KAYYUM ATADI, BİR KUKLAYA ROZET TAKTI”

Tugay’ın parti değiştirmesinin İzmir’deki seçmen iradesini yansıtmadığını savunan Özel, AKP'nin belediye yönetiminde belirleyici hale geleceğini iddia etti.

Özel, şöyle konuştu:

“Şimdi göreceksiniz önümüzdeki günlerde bir genel sekreter görevlendirmesi yapılacak. O konuda açıklamalar yapıldı zaten. Eski bir belediye başkanını görevlendirecekler. AK Parti işte oraya bir kaynak transferi yapacağını, Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi işte törenlerde boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin AK Parti koordinasyonunda yapılacağını, adeta AK Parti'nin İzmir'e bir kayyum atadığını, dün de bir kuklaya rozet taktığını görmüş durumdayız.”

Tugay’ın parti değiştirme kararının kendisine sunulan dosyalar ve siyasi baskılarla bağlantılı olduğunu ileri süren Özel, İzmir seçmeninin iradesinin başka bir siyasi partiye devredilemeyeceğini savundu.

“İZMİR’İN İRADESİ REHİN ALINAMAZ”

Özel, Tugay'ın kişisel zaafları üzerinden baskı altına alındığını iddia ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından kazanıldığını hatırlattı.

“Rehin alınan mülkün sahibi olamaz. Mülkün hâlâ asıl sahibi İzmirlilerdir” diyen Özel, şöyle devam etti:

“Bugünlerde onların geçen seçimdeki iradeleri birileri tarafından şahsi çıkar ve korkular uğruna İzmir'in taban tabana zıt olduğu ve asla ve asla geçit vermediği bir siyasi partiye peşkeş çekilmeye çalışılmıştır. Rehin alınan, esir alınan, sahip olunan şey İzmir'in iradesi değildir.”

Özel, İzmir'de yaşananların muhalefet belediyelerine yönelik daha geniş bir siyasi sürecin parçası olduğunu öne sürdü.

“İSTANBUL'DA OLUYORSA İZMİR'DE NEDEN YAPILMASIN?”

İstanbul'daki belediyelere yönelik soruşturmaları ve görevden uzaklaştırma süreçlerini hatırlatan Özel, benzer yöntemlerin İzmir'de de uygulanmaya çalışıldığını iddia etti.

Özel, “Ve bu şartlar altında İstanbul'da oluyorsa, Üsküdar'da oluyorsa, orada oluyorsa İzmir'de ne yapalım? Burada belediye başkanını tehdit edelim. Zaten belli zaafları bizim tarafımızdan malum, öğrenmişler. Bu korkuları ve zaafları üzerinden onu devşirelim” ifadelerini kullandı.

“İZMİR'İ İLK SANDIKTA GERİ ALACAĞIZ”

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanıldığını hatırlatarak, bir sonraki yerel seçimde belediyeyi yeniden kazanacaklarını savundu.

İzmir'de aday belirleme sürecine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Özel, adaylık kararlarının parti içindeki araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti.

Özel, “Ben geçen seçimde, Genel Başkan olduktan bir ay sonra adayları belirleme durumunda kaldık. Millete de sözüm vardı, ‘Girdiğim ilk seçimden birinci parti çıkmazsam görevi bırakacağım’” dedi.

CHP'nin İzmir'de 31 ilçenin 29'unda belediye başkanlığını kazandığını hatırlatan Özel, aday tercihlerinin seçim sonuçları üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“31'DE 31 BELEDİYEYİ KAZANARAK CEVAP VERECEĞİZ”

Özel, partisinin İzmir'deki örgütüne ve seçmenlerine güvendiğini belirterek, gelecek yerel seçimlere ilişkin hedefini açıkladı.

Özel, “Ama şöyle bir şey söyleyeyim; geçenlerde İzmir'e gittiğimde o zaman demiştim ki, ‘Yetiştiğim, büyüdüğüm şehirdir, en az 25 belediye sözü veriyorum.’ ‘Uçuyor’ dediler, ‘İzmir karıştı’ dediler. 29 belediye kazandık! Buradan söylüyorum; ilk seçimlerde İzmir'de tarihin en büyük zaferlerinden birini kazanacağız. Devamındaki yerel seçimlerde 31'de 31 belediyeyi kazanarak İzmir'le birlikte helalleşip bu butlan ve sırtlan ittifakına da gerekli cevabı hep birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, İzmir'deki parti değişikliğinin CHP'nin siyasi mücadelesini sona erdirmeyeceğini belirterek, seçimlerde yeniden çoğunluğu elde edeceklerini savundu.