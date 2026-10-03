Özgür Özel'den, Erdoğan'a 'fon vurgunu' göndermesi: 'Sen bizde 2 kuruş bulamadın, biz senin Bakanında 2 milyar lirayı ispatladık!'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin’in Kemalpaşa ilçesine yaptığı ziyarette yurttaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan YENİ Parti lideri Özel'in gündeminde "fon vurgunu" vardı.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Türkiye'nin gündemindeki "fon krizi" üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, şöyle konuştu:

"Bize dünya kadar iftira attın 2 kuruş bulamadın, biz senin Bakanında 2 milyar lira ispatladık. Dünya kadar operasyon yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızdan kör kuruş hesabını veremeyecekleri para çıkmazken bunların her tarafından akıyor."

"YENİ PARTİ’NİN GÜCÜ BU TÜKENMEZ KALEMDE"

Özel, şunları söyledi:

"Değerli Kemalpaşalılar, YENİ Parti’nin; Türkiye’nin yeni partisinin, Karadeniz’in yeni partisinin, Artvin’in yeni partisinin ve Kemalpaşa’nın yeni partisinin kıymetli üyeleri, gönül verenleri, değerli büyüklerim, ablalarım, kardeşlerim, hepinizi en yürekten, en kalpten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Bu yağmur izin verdi, uzun süredir davet ediyordunuz ve burada böyle büyük bir coşkuyla kucaklaştık. Aslında bu Kemalpaşa ziyareti YENİ Parti’nin nasıl bir yolculukta olduğunu gösteriyor. Biraz önce Erhan Başkanımız, Belediye Başkanımız selamladı. Son seçimlerde çok büyük bir destekle seçildi, çok büyük bir aşkla Kemalpaşa’ya hizmet ediyor. Yoldaş Başkan, geçtiğimiz yolculuğu, sizinle birlikte yürüdüğünüz yolu özetledi. Karşımda Türkiye’nin Sarp Sınır Kapısı, 4 kilometre mesafedeyiz. Yüzlerce partilimiz karşıladı; burada herkesin yakasında partinin rozeti, herkesin gönlünde Mustafa Kemal Paşa sevgisi var. Yok ki yollayalım, 1 kuruş para yollamadık buraya. Pırıl pırıl partinin yeni ilçe başkanlık binası. Bakın, normalde siyasetçilerin pahalı kalem koleksiyonları olur. Şuradan geliyordum, ‘Benden partiye bu kalem hediye’ dedi. Bak, verdiği kaleme bak. İşte YENİ Parti’nin gücü bu.

Siyasetçilerin 10 bin - 50 bin dolarlık ve üzerinde böyle işareti, markası olan kalemleri, koleksiyonları var. İşte YENİ Parti’ye ‘Partinin kalemi’ diye verilen kalem bu, bizim gücümüz bu kalemde. Bu tükenmez kalemde. Bizim gücümüz nerede biliyor musunuz? Burada Adem Ağabey var, değil mi? Rize mitinginde güneşin altında biri düştü, bayıldı. O bayılan, hastaneye kaldırılan Adem Ağabey’di. Adem Ağabey’i aradım ve dedim ki ‘İnşallah Kemalpaşa‘ya geleceğim, seni ziyaret edeceğim.’ Kalkmış, mitinge gelmiş. Bak şimdi burada Adem Ağabey; o mitingte, orada düşen Adem Ağabey bana ne dedi, biliyor musunuz? Bir kolu tutmuyor, öbür kolu ile tuttu beni ve dedi ki ‘Ölene kadar arkandayım.’ Ben daha ne diyeyim ya?”

“‘TESLİM OLMAYACAĞIM’ DİYEN BAŞKAN VEKİLİNİ SABAH EVİNDEN ALDILAR”

“O yüzden istedikleri kötülüğü yapsınlar, istedikleri alçaklığı yapsınlar… Daha bugün sabah… İstanbul’da pırıl pırıl evladımız, Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal’ı almışlardı. 12 farkla öndeydik. Altı belediye meclis üyesini baskıyla, şantajla, parayla yanlarına çektiler geçen hafta. Eşitlik yaptılar güya. Başkan Vekilimize ‘İstifa et, istifa et’ diye baskı yaptılar. Dün açıklama yaptı, ‘Teslim olmayacağım’ diye. Bu sabahleyin gittiler onu evinden aldılar ki milletin vermediği Ataşehir’i alacaklar, milletin vermediği İstanbul’u alacaklar ve Tayyip Erdoğan kazanmış olacak.

Buradan Tayyip Erdoğan Erdoğan’a söylüyorum. Bak, YENİ Parti’nin bu garibanlık içindeki bu kalemine, Adem Ağabeyimin de bu gözyaşlarına teslim olacaksın, bu gözyaşlarında boğulacaksın. ‘Her şey yenilenecek’ diyor, bu ülkede önce bu iktidar yenilenecek, sonra her şey yenilenecek. Bugün Artvin‘deyiz. Artvin hiç şüphe yok ki Cumhuriyet’e, demokrasiye, özgürlüklere en çok sahip çıkan; Atatürk’e ve devrimlerine en çok sahip çıkan illerimizden birisi. Burası da bir sınır ilçesi. Vaktiyle köyken belde olmuş, belde iken ilçe olmuş. Ama adıyla birlikte Cumhuriyet’i, Atatürk’ü, Atatürk’ün adını sınırımızda temsil eden ve bizi biz yapan bütün değerleri başta kardeşlik hukukuyla Cumhuriyet’e sahip çıkmayı ayakta tutan bir ilçe olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de her birinizle gurur duyuyorum.”

“KADININ, ERKEĞİN EŞİTLİĞİ MÜCADELEDE DE VAR”

“Özellikle Artvin’de dün mitingde de öyleydi, bugün burada da böyle. Gözüme bir erkek çarpıyorsa bir kadın da burada. Kadının, erkeğin eşitliği Artvin’de, Kemalpaşa’da sokakta, meydanda, mücadelede var. O yüzden YENİ Parti elbette emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin, balıkçının, arıcının yeni umududur. Ama YENİ Parti en çok da gençlerimizin umududur, kadınlarımızın umududur. AK Parti’nin hep geri plana bıraktığı, ‘Evde otur, çocuk doğur. Evde otur, çocuk bak. Evde otur, hastana-engelline bak’ deyip sosyal hayatın dışında tuttuğu ki 19 Bakan görevlendiriyor; 18’i erkek, biri kadın ve o da aileden sorumlu.

Yani ‘Senin işin-gücün evdir, ailedir, çocuktur’ diyen… Elbette Aile Bakanı kadın olacak ama ‘Sen dışişlerinden anlamazsın, içişlerinden anlamazsın, millî eğitimden anlamazsın, kültürden anlamazsın, ormandan ve bayındırlıktan anlamazsın’ deyip kadını siyasetin, hükümetin, sosyal hayatın dışında tutanlara inat yarı yarıya kadınlarla Artvin buradan tüm Türkiye’ye sesleniyor. YENİ Parti bilhassa da kadınların partisidir. Onun için kimse umutsuzluğa kapılmasın.”

“SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR”

“Kimse bu ekonomik zorlukların, bu yoksulluğun kalıcı olduğunu düşünmesin. Onlar bu ülkenin varlıklarını bir şekilde kendi yandaşlarına, açıktan peşkeş çektiler; ihalelerle, yaptıkları haksız mülakatlarla işi de aşı da yandaşlarına layık gördüler. Ama bir yiyip yiyip doymayan insan yiyen bir mikrop gibi en sonunda bizde yiyecek bir şey kalmayınca döndüler kendilerine oy veren seçmenlerini, kendi üyelerini kazıklamaya, kurdukları fona ‘Güvenin buna, Bakanlar burada, hepimiz buradayız’ deyip fona paraları yüklettiler, kendileri paralarını katladılar.

27 daire parası koyup 367 daire parası çekip kaçtılar. Ama çaldıkları o 367 daireyi kendilerine oy verenlerin küçücük küçücük hesaplarından alıp kaçtılar. Bu partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Bakanları bu işin içindedir, yöneticileri bu işin içindedir. Listesi Tayyip Erdoğan’ın önündedir. Daha son seçimde ‘Türkiye Yüzyılı’ diye kampanya yapan adam suçüstü yakalanmıştır. İki dönem milletvekili. Yurt dışına kaçmasın diye çıkış yasakları konmuştur.

Ama herkes şunu bilsin ki… Şimdi bir hesap numarası açtılar, hesap numarası. Diyorlar ki ‘Sen fondan para kazandıysan, bu garibanları çarptıysan, kendi kendine bu hesaba bu parayı koy. Bu işin üstünü kapatalım. Sen de duyulma, AK Partili olduğun da duyulmasın.’ Ey Erdoğan; hırsız yakalanana kadar para hırsızın, yakalanınca ‘Çaktırmadan şuraya koy, seni de söylemeyeyim millet duymasın. Bizden olduğunu millet duymasın.’ Vallahi de duysun, billahi de duysun. Bize dünya kadar iftira attın, 2 kuruş bulamadın. Biz senin Bakanında 2 milyar lirayı ispatladık.”

“BENİM ARKAMDA KEMALPAŞA VAR, MİLLET VAR”

“Dünya kadar operasyon yapıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın ne evlerinden ne başka bir yerden kör kuruş, hesabını veremeyeceği para çıkmazken; bunların her tarafından akıyor. 17 - 25 Aralık’ta bakanlarının evlerinden, odalarından ayakkabı kutularıyla paralar çıktığında, önce ‘FETÖ’cüler koydu’ dedi sonra faiziyle bakanlara, evlatlarına paraları geri verdi. Elbise torbalardan para çıkan adamı yurt dışında, döndü Türkiye’yi temsil etsin diye büyükelçi yaptı. Bütün AK Partililer biliyor ki onların payı verilmeden ne ihale alınır, onlara pay vermeden hiçbir şeye sahip olunmaz.

Kişi kendinden bilir işi. Türlü iftirayla Cumhurbaşkanı adayımıza, suçsuz belediye başkanlarımıza saldırdılar. Biz buna teslim olmadık. Biz teslim olmadıkça; hızlandılar, partimize saldırdılar, partimizi elimizden aldılar. Hep yendiklerini geri getirip, ilk seçimde onları yenmeye, ötelemeye, bizi siyasetin dışına itmeye kalktılar. Ama bir yerde yanıldılar. Adem Amcayı hesaba katamadılar. Kemalpaşa’yı hesaba katamadılar. Artvin’i hesaba katamadılar. Buradan bütün Türkiye’nin önünde sesleniyorum. Bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar vicdansızlığa rağmen teslim olmadık, olmayacağız.

Asla ve asla birimiz düşse öbürümüz onun düştüğü yerden yola devam edeceğiz. Bu iktidarı değiştirecek, bu ülkedeki yoksulların, garibanların, geride kalmışların yani aslında bu memleketin gerçek sahiplerinin umudu olmaya, onların iktidarını kurmaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Erdoğan arkanda, yanında, emrinde; yargıçlar, savcılar, ordular, polisler olabilir. Benim arkamda Kemalpaşa var. Gerisini sen düşün. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize mücadelenize, mücadelemize verdiğiniz destek için varlığınız için, varlığınız için, emeğiniz için, gücünüz için, yüreğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Kemalpaşa.”