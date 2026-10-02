Özgür Özel'den Erdoğan'a 'mahrem görüntü' tepkisi: 'O şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız!'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'deki programı kapsamında Milli İrade Meydanı'nda yurttaşlara seslendi.

Özgür Özel, konuşmasında "Biz bu yola çıkarken pusulamızı millete çevirdik. Tehlike sırf belediyeyi kaybetmek değil; Artvin'in doğasını, derelerini, yaylalarını ve dokusunu korumaktır. Çok çile çektik, çok zorluklar gördük ama tüm sıkıntıları sizlerin desteğiyle aştık" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Göğe komşu toprakların, başı dik insanlarına; yiğit Artvin'e, güzel Artvin'e, canım Artvin'e selam olsun! Biz bu yola, yeni yola çıkarken pusulamızı millete çevirdik. Yolu millete sorduk. Pusula millettir, rota iktidardır. Çok çile çektik, çok zorluklar gördük. Çok engellere takıldık ama tüm sıkıntıları sizlerin desteğiyle aştık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

YENİ Parti'nin Türkiye'nin yeni partisi olduğunu belirten Özel, "YENİ Parti Atatürkçülerin, milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven herkesin yeni partisidir. Onun için, onun için tüm Artvinlileri, geçmişte hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun, bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, iyiliğinden, esenliğinden yana olanları; eşitlikten, kardeşlikten yana olanları; alın terine değer verenleri; emeklisine saygı duyanları; gençlerinin geleceğinden kaygı duyanları yeni partinin yeni yürüyüşüne, iktidar yürüyüşüne davet ediyorum Artvin'i. İktidar yürüyüşüne... Biraz önce söyledim; son yerel seçimlerde burada Bilgehan Başkan'a" ifadelerini kullandı."

'FON' VURGUNU

Konuşmasında, 500 bine yakın yatırımcıyı doğrudan etkileyen 'fon' vurgununa değinen Özel, "Biz söyleyene kadar kimse konuşmuyordu. Yenisi çıktı, Ertan Aydın. Türkiye Yüzyılı kampanyasını yapan Ertan Aydın, borsada vatandaşı dolandırmış. Türkiye Yüzyılı geliyor diyenler, yüzyılın vurgununu yapmış. Hayati Yazıcı'nın oğlu bu işlere girmiş. Savcılık malvarlığına tedbir koymuş. Bir bakmışlar Hayati Yazıcı oğlu. 1 saat içinde tedbiri kaldırmışlar. Sonra da bu partinin adına AK Parti diyeceksiniz öyle mi? Yıkacağız AK Parti'nin kara düzenini" dedi.

ERDOĞAN'I O GÖRÜNTÜLER ÜZERİNDEN UYARDI

Özgür Özel, Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyonda bir kadının gece kıyafetiyle görüntülerinin servis edilmesine tepkisini de şöyle gösterdi:

"Bir tarafta 'Ailem Güvende' diye kendince operasyonlar yapacaksın, güya aileyi koruyacaksın. Öbür tarafta suçsuz günahsız insanların ev halini polis kamerasına çekip servis edeceksin. Allah sizden aileyi korusun, kadınları korusun, bu memleketi korusun, yazıklar olsun. Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Adalet Bakanlığında gayriresmi olarak her haberi 'böyle yazın' diye, yalan yanlış yollayan, yalan yanlış fotoğraflar videolar yollayan, suçsuz günahsız insanların eşinin iffetiyle oynayan o şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız. Kimse bu memleketi sahipsiz sanmasın. Kimse millete kibir yapmasın, milleti karınca gibi görüp ezmeye kalkmasın. Karıncanın kardeşi bu meydandaki YENİ Partililerdir. Bundan sonra bir özel hayat görüntüsünü basına yollarsa o şarlatan, o bakanlığı biz basacağız milletvekilleri olarak. O şarlatan biliyor kendini. Uyuşturucu operasyonunda ilk ifadelerde yer alan, sonra adı çıkarılan, Bakan İstanbul'dan Ankara'ya gelirken yanına gelen oraya yerleşen, izzetle nefisle uğraşan o ahlaksız şahsın ağzını elimle yırtacağım."

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir eve yapılan polis baskınında kaydedilen görüntülerin servis edilmesi büyük tepki çekti.

Sosyal medyada kimi hesaplarca paylaşılan görüntülerde, polisin "şafak operasyonu" düzenlediği evlerden birisinde kapıyı açan kadının gece kıyafetiyle olmasına rağmen görüntü kaydı yapıldığı görüldü.