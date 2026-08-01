Özgür Özel'den 'Eren Ali Bingöl' açıklaması: 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın...'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel, Bingöl hakkında şöyle konuştu:

"Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın!' üzerinden... İşte uykuları kaçan, küçük çocuğu olan, yeni evli Tuzla Belediye Başkanı'nın kimyasını bozdular. O da şimdi bu gidişine, 'Efendim, bize de İBB haksızlık yaptı. Bu kadar insanı sokağa mı ataydık?' diyerek kılıf buluyor. İBB, AK Parti'nin yaptığı yolsuzlukları mı aklayaydı?"

"SUÇÜSTÜ DURUMU OLARAK GÖRÜYORUM"

T24'e konuşan Özel, yaptığı çözüm önerisini de anımsatarak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bunu yapmayacağı için, çok da doğru bir çözümü bizzat ben önerdiğim hâlde; 'Bakan, Tuzla'ya yapılan haksızlığı gidersin. Bunlar da, müteahhitler de payına düşen parayı vererek geçmişte ödemediklerini ödesin. Bu iş çözülsün, vatandaş da mağdur olmasın' ama kamusal bir çözüm yerine Belediye Başkanı AK Parti'ye

Nasıl ki bizde normal şartlarda Şadi Bey, onunla birlikte çalışan belediye başkan yardımcısı ve imzası olan bütün geçmiş dönem bürokratlarının paldır küldür içeri alınması gerekirken hâlen daha dışarıdalar. Hatta ve hatta, geçmişin AK Partili belediye başkan yardımcısı şimdi bizim belediyemizde görevlendirilmiş, pozisyon tutturulmuş durumdalar.

Ben bu konuyla ilgili öyle çok... Yani artık Tuzla Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçmekle birlikte, bu konudaki bütün şüpheleri doğrular bir pozisyon tutmuş oluyor. Bu işi fevkalade sıkıntılı, sorunlu ve aslında bir suçüstü durumu olarak görüyorum.

Ben, Tuzla Belediye Başkanı'nın bana neler diyerek ağladığını, anlattığını falan bizzat yaşadım. Zaten birtakım şeyler var. "Genel Başkan abim gibidir, ben ona da anlattım" diyor. Benim, bu çözüm ve bu söylediklerimin bir tanesini bile bir kişinin yalanlayacak pozisyonu yok; ne Murat Kurum ne Tuzla Belediye Başkanı ya da başka bir şey."