Özgür Özel'den erişim engeli getirilen T24'e dayanışma ziyareti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engeli kararı verilen T24'ün Ankara Bürosu'nu ziyaret etti.

Özel'in ziyareti, T24'ün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararının ardından gerçekleşti.

Özel, daha önce TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken kararı eleştirmiş, T24'e dayanışma ziyaretinde bulunacağını belirtmişti.

Özel, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

“T24 ailesi, Türkiye’de gazetecilik mesleğini yaşatmaya çalışan, gazetecilik mesleğine, mesleğin onuruna uygun şekilde çalışan, hepimizin en güvenilir yazılı kaynaklardan, internet gazetelerinden biri olarak takip ettiğimiz ve geçtiğimiz aylarda da uluslararası bir kuruluşun bir haberin doğruluğu noktasında dünya çapında yaptığı bir araştırmada Türkiye'de birinci sırada çıkan çok önemli bir mecra.

Normal şartlarda Türkiye'de bir haber portalı, böyle bir güveni kazandıysa buraya bir ödül vermek gerekirken buraya kapatma cezası vermek tam da bugünkü yönetimin anlayışına uygun bir yaklaşım. Her geçen gün basın kuruluşları üzerine, gazetecilik mesleği üzerine bu sansürcü anlayış ilerliyor ve bunu bir otosansür noktasına getirmeye çalışıyorlar.

Yani habercilik yapan herkesin, her mecranın kapatılması, erişim engellerinin getirilmesiyle kimsenin gerçek habercilik yapmayacağı düzlemi yaratmaya, bir yandan da Türkiye seçim atmosferine doğru yaklaşırken doğru, tarafsız haberciliğe engel olmaya çalışıyorlar.

“UMARIZ BASIN TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇECECEK BU KARARDAN DÖNÜLÜR”

Biz T24'e hem birer okuru olarak hem de ülkenin ana muhalefet partisi olarak, seçimlerden sonra bu ülkeye basın özgürlüğü ve her türlü hak ihlalinin ortadan kaldırılacağı bir ülke vadeden YENİ Parti olarak dayanışma ziyaretinde bulunduk.

Ankara büro kanalıyla tüm T24 ailesine dayanışma duygularını iletiyoruz. Bir gözümüz, bir kulağımız da mahkemeye yapılan itirazda. Herhalde bir yan mahkeme tarafından bu itiraz değerlendirilecek. Ümit ederiz ki bu yanlış karardan bir an önce dönülür ve bu hem yargı tarihi hem basın tarihi açısından bir kara leke olarak tarihe geçecek olan bu karar, hızla ortadan kalkar. Buradaki basın emekçileri de özgürce mesleklerini yapmaya devam ederler.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli talep edilmişti. Savcılık, T24'ün son bir yıl içinde yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğunu iddia etmişti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararla T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiş, karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmişti. Kararın 29 Eylül'de alındığı, T24'ün ise 30 Eylül 2026'da erişime engellendiği bildirilmişti.

T24'ün aktardığı mahkeme kararında, söz konusu içeriklerin “Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik olduğu” ve gençlerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü. Kararın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında “suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması” gerekçelerine dayandırıldığı belirtildi. Bunlar mahkeme kararında yer alan değerlendirmeler olup T24 söz konusu nitelendirmelere itiraz etti.

Özel de kararın ardından yaptığı açıklamada, “T24’e yapılanı kabul etmiyorum” diyerek ilk fırsatta dayanışma ziyaretinde bulunacağını söylemişti.