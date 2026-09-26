Özgür Özel’den erişim engellerine tepki: 'İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde sosyal medya hesaplarına yönelik art arda alınan erişim engeli kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, çok sayıda hesabın erişime engellendiğini belirterek, kararların siyasi gerekçelerle alındığını belirtti.

Özel, “Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları…” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARA MUHALEFET ETMEK SUÇ HALİNE GETİRİLEMEZ”

Erişim engeli kararlarında “milli güvenlik” gerekçesinin kullanılmasına tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez.”

X VE INSTAGRAM’A ÇAĞRI

Özel, paylaşımında X ve Instagram yönetimlerine de seslendi. Platformların alınan kararları uygulamasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

“X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz.

Unutmayın sizin de Türkiye’deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız.”

Özel, platformları “haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya” çağırarak, “Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak” ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasını, “86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür” sözleriyle tamamladı.

Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz.



Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları…



Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 26, 2026

NE OLMUŞTU?

Son bir hafta içerisinde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb projesine göre kararlar, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte “spekülasyon amaçlı” paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldı.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, Cumhuriyet yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın da yer aldı.

İFÖD’ün tespit ettiği hesapların toplam takipçi sayısının yaklaşık 12 milyon olduğu bildirildi.

GAZETEMİZ YAZARI PROF. DR. ULUSOY'UN DA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un 21 Eylül’de erişime engellenen X hesabı, 26 Eylül’de X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.