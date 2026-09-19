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Özgür Özel'den Gaziler Günü mesajı: 'Onlara sözümüz haklarını eksiksiz teslim etmektir'

Özgür Özel'den Gaziler Günü mesajı: 'Onlara sözümüz haklarını eksiksiz teslim etmektir'

19.09.2026 12:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Gaziler Günü mesajı: 'Onlara sözümüz haklarını eksiksiz teslim etmektir'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziler Günü nedeniyle paylaştığı mesajında "Gazilere verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır" dedi.
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna büyük fedakarlıklar gösteren kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir" dedi.

Özel mesajının devamında "Gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, ebediyete irtihal eden gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti