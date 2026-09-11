Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."