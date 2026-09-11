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Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı

Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı

11.09.2026 18:03:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel'den Iğdır'da şehit olan asker için taziye mesajı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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Iğdır’ın Aralık ilçesinde, Şehit Bülent Aydın Karakolu personelinin içinde bulunduğu askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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