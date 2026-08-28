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Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nu soran kadına gündem olan yanıt: 'Kafasına göre bizim binada oturuyor...'

Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nu soran kadına gündem olan yanıt: 'Kafasına göre bizim binada oturuyor...'

28.08.2026 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu'nu soran kadına gündem olan yanıt: 'Kafasına göre bizim binada oturuyor...'

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde bir yurttaşın "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna "Ankara'da... Bizim binada kafasına göre oturuyor" yanıtını verdi. O anlar kameraya yansıdı.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun ardından il il gezmeye devam ediyor.

Bugün Kocaeli'nde sanayici ve iş insanları ile basına kapalı şekilde toplantı ile kent gezisine başlayan Özel, bir aile sağlığı merkezi ziyaretinde bir yurttaşın "Kılıçdaroğlu" sorusunu yanıtladı.

"BİZİM BİNADA KAFASINA GÖRE OTURUYOR"

Kocaeli Derince'de Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Özel, muayene sırası bekleyen vatandaşların sorularını yanıtlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu da gündeme geldi.

İlaç yazdırmak için bekleyen bir kadın yurttaşın, "Kılıçdaroğlu baba ne oldu, o ne yapıyor?" sorusu üzerine Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"O Ankara'da... Kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor."

Yurttaşın "İnşallah iyi olur" dileğine de Özel, "İnşallah, toparlayacağız işleri sen merak etme" şeklinde cevap verdi.

İşte o anlar...

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