Özgür Özel'den köprü ve otoyollar için 'özelleştirme' uyarısı: 'Seneye hepsini devletleştireceğiz'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Edirne'de yurttaşlara seslendi.

Özel'in gündeminde, aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de olduğu köprü ve otoyolların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirilmesi kararı vardı.

Özel, bu karara ilişkin şunları söyledi:

"Ben bunu aylar önce söyledim, sustular. Yalanlamadılar, şüphelendik. Sonra yabancıların gelip köprülerde inceleme yaptığı, otoyollarda ölçüm hesap kitap yaptığı ortaya çıktı. Sustular. Bir kelime cevap vermediler. 'Cevap verin, bunu yapacak mısınız?' dedim, sustular. Dün gece sessiz sedasız Erdoğan imzayı attı."

Özelleştirmelerin gerçekleşmesi halinde halka yansıyacak zararlarına dikkat çeken Özel, "Ucuz otobanların hepsi beş kat pahalanacak, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü en az iki kat pahalanacak. Altın yumurtalayan tavuğu kesiyorlar" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Buradan Erdoğan'a sözüm şu: Seçim kazanmak için para lazım, çaresizsin. Onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara ve 25 yıllık gelir için bugünkü paranın 5 yıllık tutarını, ama zam yapınca neredeyse 1 buçuk 2 yıllık tutarıyla burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz."

YENİ Parti Genel Başkanı, "Elbette çok temel attık, atacağız. YENİ Parti iktidarında milletin ihtiyacı olan her şeyi yapacağız. Ama bir şeyi yıkacağız. O otobanlardaki bütün gişeleri yıkacağız" vurgusu yaptı.