Özgür Özel'den kritik 'CHP' mesajları: 'Butlan yönetimi benim başvurumu geri çekti, amaç Yargıtay'dan kaçırmak'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Arayış'tan Murat Aksoy'a konuştu.

Özel, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptırılan konutla ilgili olarak gelen soruya "Biz birilerinin eve çıkmasını konuşmak yerine, Demirtaş’ın evine kavuşmasını konuşmak isteriz. 18 aydır kuyu tipi cezaevlerinde hak ihlaline uğrayan, zor koşullarda tutuklu bulunan yol arkadaşlarımızın tahliyesini konuşmak isteriz. Çünkü bir ülkeni demokratikleşmesi bunlardan geçer. Ve sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır.

Yani biz bu tartışmada Demirtaş'ın evine, eşine, ailesine kavuşmasıyla ilgiliyiz. Mesele Öcalan'a adada ev yapıldı mı, eve gidecek mi, bunlar bizim gündemimiz değil. Daha önce de söyledim, ilgilenmemiz gereken mesele demokratikleşme adımları" ifadelerini kullandı.

'CHP, temyizdeki şikayeti geri çekti. Bu mutlak butlan kararının yargıdan kaçırılması mıdır? Amaç nedir?' sorusuna ise Özel şunları söyledi:

"Bu adımla, adaleti dolandırmaya, yargıda kapkaç yapmaya çalışıyorlar. Bakın bu davada tablo şu; ilk derece mahkeme bizi haklı görüyor. Ancak istinafın ilgili dairesi yetki aşımı yaparak mutlak butlan kararı verdi. Burada şunu ifade edelim; normalde istinaf mahkemeleri olmasa karara itiraz edilecek yer Yargıtay. Yani her durumda son temyiz mercii Yargıtay. İstinaf, Yargıtay’ın yükünü hafifletmesi için oluşturulmuş bir ara yargı kararı.

Ancak ilgili istinaf mahkemesi tarihte görülmemiş bir karara imza attı. Ve bu kararının hukuki olmadığını Türkiye’nin bu alandaki uzman hukukçuları yazdıkları raporla ortaya koydular, bu olmaz, yanlış dediler. Bu mahkeme tedbir kararı koyamaz, sonuç doğuracak tedbir kararı olmaz dediler.

Biz bu karar karşı Yargıtay’a Yani Yargıtay’a başvuran biziz. O gün bu karardan mağdur olan CHP Genel Başkanı sıfatı ile başvuran biziz."

'Peki geri çekilen sizin yaptığınız başvuru mu?' sorusuna Özel "Evet. Biz Yargıtay’a başvurup bu hukuksuz kararın ortadan kalkmasını istedik. Şimdi butlan yönetimi bizim yaptığımız başvuruyu çekerek, davayı Yargıtay’dan kaçırmak istiyorlar. Biz istinaf kararı yanlış diye, karar iptal edilsin diye Yargıtay’a başvurduk. Ama onlar, bu karar Yargıtay’da görüşülmesin diye bizim yaptığımız başvuruyu geri çekiyorlar. Kendi dilekçelerini geri çekmiyorlar. Burada kapkaç var. Hakkın kötüye kullanımı var. Daha doğrusu istismar var, yargının dolandırılması ve bir yargı kararında kapkaç yapılması var.

Bu hamle ile yapılmak istenen Yargıtay yolunun kapatılmaya çalışılması."

'YARGITAY YOLUNU KAPATIR MI?'

'Bu geri çekme, davanın Yargıtay’da görülmesini engeller mi?' sorusuna Özel "O geri çekme, o mahkemeyi düşürmez. Düşüremez. Hak aramanın önü kapatılamaz. Biliyor ki Yargıtay, bunu görüşürse iptal edecek. Çünkü o Yargıtay'daki o dairedeki bütün hakimleri okutan, akademisyenlerin raporu bu kararın yanlış olduğunu yazdı. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt hocalar dahil buna.

Butlan yönetimi, bu kararın bozulacağını bildiği için davanın Yargıtay'ın önünden çekmeye çalışıyorlar. Dava, Yargıtay bakmadan kesinleşsin istiyorlar" dedi.

'CHP'ye geri döner misiniz?' şeklinde gelen soruya Özel şu yanıtı verdi:

"Biz buradayız. Milletin bize açtığı yola yürümeye devam ederiz. Biz Yeni Parti olarak yola devam ederiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işgalden ve yağmadan kurtarılması lazım.

Butlan yönetimi şu anda partide maddi ve manevi yağma yapıyor. Hem Atatürk'ten beri hep birlikte biriktirdiğimiz siyasi mirası yağmalıyorlar. Ki, bu çalmaktan bile kötü bir şey. Sonuçta çalınan mal bulunduğunda geri alınır ve işe yarar. Ama yağmadan hiçbir şey kalmaz. Kalan da kimsenin işine yaramaz. Partinin siyasi ve maddi bütün biriktirdiği her şeyi yağmalıyorlar. O yüzden yağmadan ve işgalden ve yağmadan kurtulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin butlan anlayışından kurulması lazım.

Biz Yeni Parti’yi kurduk. Yeni Parti ile önemli de bir kamuoyu desteği aldık. Karar ne olursa olsun biz, Yeni Parti ile yürüyüşümüzü sürdürüyoruz."