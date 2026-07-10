Özgür Özel'den 'kurultay' ve 'yeni parti' açıklaması: '110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yargı sürecinin CHP'de siyasi faaliyet yürütmeyi olanaksız hale getirmesi durumunda sıfırdan bir parti kuracaklarını açıkladı.

Önceliklerinin CHP'yi geri almak olduğunu belirten Özel, olası bir baskın seçime karşı seçime girme yeterliliğine sahip bir partiyi de yedekte tutacaklarını söyledi. Yeni partiye ilişkin isim iddialarını yalanlayan Özel, 20 Temmuz'un kesin bir ayrılık ya da kuruluş tarihi olmadığını ifade etti.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, izlenecek yol haritasını üç aşamada özetledi. Buna göre ilk hedef CHP içinde mücadeleyi sürdürerek partiyi yeniden kazanmak. Bunun mümkün olmaması halinde sıfırdan yeni bir parti kurulacak. Olası bir baskın seçime karşı ise seçime girme yeterliliğine sahip bir siyasi parti hazır tutulacak.

"TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİYİ GERİ ALMAK"

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül'ün dile getirdiği "20 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni parti kuruyoruz" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, 20 Temmuz'un kesin bir parti kurma ya da CHP'den ayrılma tarihi olmadığını söyledi.

CHP lideri, "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalmayacaksak bir yeni parti kuracağız sıfırdan. Açıkçası arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Butlan dosyasına ilişkin başvuruların bilinçli biçimde geciktirildiğini dile getiren Özel, adli tatil başlamadan önce dosyanın Yargıtay tarafından görüşülmesini beklediklerini ifade etti. Tedbir kararının kaldırılmasını kuvvetli ihtimal olarak gördüklerini belirten Özel, aksi durumda kamu hukukunun zarar göreceğini sözlerine ekledi.

Özel, "Kesin rakamlar, kesin tarihler yerine partinin geleceğini düşünen, gelecek seçimleri kaybetmek istemeyen ekibin ortak yol arayışı var burada. Ancak şunu söyleyeyim: Yüzün üzerinde milletvekiliyle, 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz. Temel motivasyonumuz bir an önce partimizi geri almak. Bu olmazsa da ana muhalefet görevinin ve iktidara yürüyen bir parti görüntüsünün ortadan kalktığı bir sürece Türkiye’yi mahkûm edemeyiz. Aylarca sürecek, yıllarca sürecek bir 'Ne olursa olsun, parti içinde kalalım' gibi bir noktada da değiliz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN AYRI DEĞERLENDİRME

Yeni parti kurulması halinde milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve önceki dönem milletvekilleriyle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Özel, belediye başkanlarına ilişkin kararın ise daha sonra yapılacak görüşmelerin ardından verileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanlığı görevine geldiğinde partinin üye sayısının 1 milyon 250 bin olduğunu, bu sayının 2 milyona yükseldiğini belirten Özel, butlan tartışmalarının ardından yaklaşık 45 bin kişinin partiden ayrıldığını söyledi. Şimdilik üyelere "Partide kalın" çağrısı yaptıklarını ifade eden Özel, yeni parti kurulmasının kesinleşmesi halinde üyeleri de yeni partiye davet edeceklerini belirtti.

"İKİNCİ PARTİYİ YEDEĞİMİZDE TUTUYORUZ"

Yeni partinin seçim şartlarının hızlıca yerine getirmesi mümkün olmaması haline ne yapacaklarını sorusuna da Özel şu yanıtı verdi:

"Yeni partinin yanında seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de hani tırnak içinde söyleyeyim, ihtiyaten yedeğimizde tutuyoruz. Bir önceki dönem milletvekilimizin genel başkan olacağı, yine önceki dönem milletvekillerimiz ve parti yöneticilerinden, gelecekte aktif siyaset düşünmeyen arkadaşlarımızın da o partinin yönetiminde yer alacağı bir devralma kurultayı yapacağız. Ben o partiye gitmeyeceğim. Milletvekillerimiz o partiye gitmeyecek. O parti bir baskın seçim durumunda YSK’ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti. Şu anda birinci kararlılık partide kalmak, partiyi geri almak. İkincisi eğer partide kalma şartları ortadan kalkarsa, sıfırdan kurulmuş bir partiye gitmek, adıyla logosuyla her şeyiyle yeni bir partiye gitmek. Baskın bir seçim ihtimaline karşı da seçime girme yeterliliği olan ya da seçime girme yeterliliğine çok yakın bir partiyi devralmak."

'TUTUKLAMA' İDDİASI: ŞAŞIRMAM

Kendisi hakkında ortaya atılan dokunulmazlığının kaldırılacağı ve tutuklanacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Özel, "Yaşananlar zaten yeterince kötü. Kötülüğün sürmesine de artmasına da şaşırmam. Bizimle hareket eden belediye başkanlarını, milletvekillerini ve ailelerini korkutmaya çalışıyorlar" dedi.