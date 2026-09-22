Özgür Özel'den Manisa'daki saldırı sonrası açıklama: 'Şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez'

YENİ Parti Genel Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, çok sayıda öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kendi memleketinde yaşanan saldırıya ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından bir açıklama yapan Özel, haberin herkensi derinden yaraladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili, sabahın ilk saatlerinde Manisa Valimiz Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın ile telefonla görüşerek bilgi aldık, ardından milletvekillerimizden oluşan bir heyeti görevlendirdik.

Milletvekillerimiz; Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş bölgede gerekli incelemelerde bulunuyor ve yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyor.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve memleketime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"GÖRMEZDEN GELİNEMEYECEK KAMU SORUMLULUĞU VAR"

Özel, açıklamasının devamında okulların güvenliğiyle ilgili çağrısını yenilerek şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez.

Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, “Acaba güvende mi?” diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu ve yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır.

Yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacağız."