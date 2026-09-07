Özgür Özel'den 'Ratko Mladiç' tepkisi

YENİ PARTİ Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Katliamı sorumlularından Ratko Mladiç'in cenazesinin askeri törenle gerçekleştirilmesini kınadı.

Özel şunları yazdı:

"Srebrenitsa Soykırımcısı Ratko Mladiç’in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum.

Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum.

Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz; hepimize insanlığımızdan kaybettirir. Sırbistan makamlarını, Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırıyorum.

Bosna’nın acısı bizim acımızdır. Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor; bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum."