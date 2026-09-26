Özgür Özel’den seçim resti: 'Partiyi iktidar yapamazsam görevi bırakacağım!'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Gaziemir ilçesinde gerçekleştirilen ilçe başkanlığı ön seçiminde partililerle bir araya geldi.

Parti içi demokrasi, örgütlenme, ekonomi, emeklilerin yaşadığı sorunlar ve iktidar hedeflerine ilişkin mesajlar veren Özel, YENİ Parti’nin yönetim kadrolarının üyelerin iradesiyle belirleneceğini söyledi.

Partinin kuruluşunda üyelerine bu yönde söz verdiklerini belirten Özel, “YENİ Parti’nin kuruluşunda milletimize söz verdik. İlçe başkanını, il başkanını, genel başkanı üye seçecek dedik. Bu sözü hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

Özel, aynı anda İzmir’in ilçelerinde üyelerin sandık başına gittiğini belirterek, “Şu an İzmir’in her ilçesinde tüm üyeler ilçe kongrelerini yapıyor, ilçesinin geleceğini belirliyor. YENİ Parti bizim yeni evimiz, Türkiye’nin yeni umududur. Bizler Türkiye’nin geleceği için bir araya gelmiş, birbirine kardeşlik hukukuyla bağlı, geride kimseyi bırakmayan, teslim olmayan, iktidar hedefinden şaşmayanlarız” dedi.

“GENEL MERKEZİN BİR TARAFI YOKTUR”

Gaziemir’de iki adayın yarıştığını hatırlatan Özel, seçim sonrasında kazanan ve kaybeden anlayışının geride bırakılması gerektiğini söyledi.

İki adayın seçimden sonra birlikte yönetim oluşturmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

“Normal şartlarda Çağrı ile Orkun yarışır, birisi kazanır. Diğer liste yönetim dışında kalır ve belki bu seçimdeki ayrılık uzun zaman sürerdi. Bugün iki iyiden birini, iki genç, dinamik kişiden birine ‘Sen ilçe başkanımız ol’ diyeceksiniz ama kazananın görevi diğerinin koluna girmek olacak.”

İki adayın pazartesi günü bir araya gelerek ilçe yönetimini birlikte şekillendireceğini belirten Özel, “Emekleri dışlamayan, Gaziemir’in tüm renklerini temsil eden ve YENİ Parti’yi iktidar yapacak ilçe yönetimini birlikte oluşturacaklar” dedi.

Çok adaylı seçimlere ilişkin de mesaj veren Özel, Genel Merkez’in herhangi bir adayı desteklemediğini vurgulayarak, “Genel Başkan olarak benim adayım da ilçe başkanım da üyeler kimi seçerse odur. Genel Merkezin bir tarafı, bir adayı yoktur” ifadelerini kullandı.

“ESKİNİN, ESKİMİŞİN DEVRİ GERİDE KALDI”

Ön seçimlerin gelecek hafta kongrelerle resmileşeceğini söyleyen Özel, parti yönetiminin tüm kademelerinde üyelerin söz sahibi olacağını belirtti.

Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu savunan Özel, “Eski siyaset işçiye, emekliye, esnafa, çiftçiye, kadına iyi gelmedi. Artık Türkiye’nin yeni bir enerjiye, genç siyasete ihtiyacı var. Tertemiz bir sayfaya, yeni bir başlangıca ihtiyacı var” diye konuştu.

Partinin bütçesinin üyelerin katkılarıyla oluşturulduğunu söyleyen Özel, “Partimizi millet kurdu, adını millet koydu, bütçesini bağışlarla milletimiz oluşturdu. Karşımızdakiler ne yaparsa yapsın, kumpaslara başvursunlar, milletin üstünde bir güç tanımayacağız. Gaziemir’den Türkiye’ye sesleniyorum; eskinin, eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir” dedi.

“ÜYE SAYIMIZ 723 BİNE ULAŞTI”

YENİ Parti’nin örgütlenme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özel, parti üye sayısının 723 bine ulaştığını söyledi. Türkiye’nin 81 ilinde örgütlendiklerini ifade eden Özel, 870 ilçede örgütlenmenin tamamlandığını belirtti.

Özel, “Kurulduğu gün ana muhalefet partisi, anketlerin birinci partisi olan, 18 günde üye sayısı 600 bine ulaşan, ilk ilçe kongresinde 723 bin üyeye ulaşan, online aidat toplayabilen, her masrafını iş dünyasından değil sadece üyesinden aldığı katkılarla oluşturan tek parti YENİ Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİYİ ÖNCE KENDİ PARTİMİZDE YAŞAYACAĞIZ”

İl başkanları toplantısında kamuoyuyla paylaştıkları yedi temel hedefi hatırlatan Özel, bunlardan ilkinin “demokratik Türkiye” olduğunu söyledi.

Özel, “Türkiye’ye vaat ettiğimiz demokrasiyi önce kendi partimizde yaşayacağız. Türkiye’ye adil ve özgür bir ülke vaat ediyoruz. Gelirde, vergide, sosyal hayatta adalet vaat ediyoruz” dedi.

“Üreten Türkiye” hedefini de anlatan Özel, YENİ Parti’nin sermayeye karşı olmadığını, nitelikli istihdamı savunduğunu söyledi. Şirketlerin ve fabrikaların daha verimli çalışmasını istediklerini ifade eden Özel, gelirin adil bir vergi sistemiyle bölüşülmesi gerektiğini belirtti.

Özel, “Ordusuyla, ekonomisiyle, adaletiyle, pasaportuyla güçlü Türkiye’yi savunuyoruz. AB’ye tam üye olan ve gençlere sözümüzdür ki yasaksız Türkiye ve vizesiz Avrupa’nın birlikteliğini üstleniyoruz” diye konuştu.

EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal devlet vurgusu yapan Özel, yurttaşların işsizlik ve hastalık gibi zor dönemlerde devletin desteğini yanında hissetmesi gerektiğini söyledi.

Herkesin temel bir gelire sahip olduğu, hiçbir çocuğun hayata geriden başlamadığı ve ev kadınlarına sosyal güvence sağlandığı bir düzeni savunduklarını dile getiren Özel, emeklilerin ekonomik sorunlarına da değindi.

Emeklilerin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Özel, “YENİ Parti uzun süredir her toplantısında, her mitinginde emeklileri konuşuyor. Parmakları nasırlanmış, gözlük camları büyümüş, ‘Sen çalışma, bundan sonra biz sana bakacağız’ denilen emeklilere dünya siyaset tarihinde en büyük haksızlık yapıldı” dedi.

En düşük emekli aylığının 23 bin lira olduğunu ifade eden Özel, “Emeklilerin hayal kırıklığını görüyoruz. Buna önlem almak gerekir diye söylüyoruz. Bu kadar haksızlık, bu kadar vefasızlık emeklilere reva değil” diye konuştu.

“ENİNDE SONUNDA AKP’NİN KARA DÜZENİNİ YENECEĞİZ”

AKP’nin ekonomi ve sosyal politikalarını eleştiren Özel, gençlerin gelecek kaygısı yaşadığını ve önemli bir bölümünün yurtdışında yaşamayı düşündüğünü söyledi.

Özel, “Evlatlarına gelecek sunan bir ülkeyi kuracağız. Gençleri bu noktaya getiren AKP’nin kara düzenini yıkacağız. Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracağız” dedi.

Özel, emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların yaşadığı sorunlara işaret ederek, “Eninde sonunda AKP’nin kara düzenini yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİ KAZANAMAZSAM GÖREVİ BIRAKACAĞIM”

Partide görev yapan isimler için dönem sınırlaması getirileceğini açıklayan Özel, yöneticilerin iki ya da üç dönem sonunda görevlerini yeni isimlere bırakacağını söyledi.

Kendisi için ise “tek dönem” kuralı koyduğunu belirten Özel, “Bu kurala tabi olmayan bir kişi var, o da benim. Tek dönem kuralı. Eğer girdiğim seçimde partiyi iktidar, birinci parti yapamazsam o gün görevi bırakacağım” dedi.

Özel, parti örgütlerine seslenerek Türkiye için ortaya koydukları hedeflerin hayata geçirilmesinde en büyük sorumluluğun örgütlerde olduğunu söyledi.

“SORUNU ANLATAN MUHALEFET OLUR, ÇÖZÜMÜ SÖYLEYEN İKTİDAR”

İl ve ilçe örgütlerinden yalnızca sorunları dile getiren değil, çözüm önerilerini de yurttaşlarla paylaşan bir siyasi çalışma yürütmelerini isteyen Özel, 36 ili gezerek hükümet programını hazırladıklarını anlattı.

Her ilçeye özgü çözüm ve seçim vaatlerinin oluşturulmasını isteyen Özel, “İlçe örgütlerimizin en önemli görevi, sorunları partinin nasıl çözeceğini mahalle mahalle, köy köy anlatmak, ilçesine özel seçim vaatlerini konuşmaktır” dedi.

Özel, “Sorunu anlatan muhalefet olur. Onu yıllarca yaptık. Çözümü söyleyen iktidar olur. Şimdi sıra iktidar olmakta” diye konuştu.

“DEMOKRASİYİ ÖNCE EVİMİZDE KURACAĞIZ”

İlçe başkanlarının doğrudan üyeler tarafından seçilmesinin yerelde güçlü siyasi aktörler yaratacağını belirten Özel, bu gücün kişisel çıkarlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Özel, “Sözüm meclisten dışarı; bu gücü verdiğimiz ilçe başkanları bu gücü kendisinin ve ekibinin lehine kullanmaya kalktığında genel başkan tam karşılarına geçecektir” dedi.

YENİ Parti’nin farklı toplumsal kesimlere açık olduğunu ifade eden Özel, “YENİ Parti sosyal demokratların, Atatürkçülerin YENİ partisidir. Ancak YENİ Parti muhafazakârların, milliyetçilerin, Kürtlerin, liberal demokratların, bu vatanla, milletle ve Ata ile sorunu olmayanların partisidir” diye konuştu.

Mahalle meclisleri oluşturacaklarını belirten Özel, yurttaşların görüşlerinin mahallelerden ilçelere, ilçelerden İzmir’e ve Ankara’ya taşınacağını söyledi.

Eski siyaset anlayışının “yukarıdan aşağıya” kurulduğunu ifade eden Özel, YENİ Parti’nin ise yurttaşla “göz hizasında” iletişim kuran ve siyaseti sokakta yapan bir anlayışı savunduğunu belirtti.

“KAYBETMEYİ UNUTMAK ZORUNDAYIZ”

Konuşmasının sonunda parti örgütüne iktidar hedefi üzerinden seslenen Özel, geçmiş seçimlerde yaşanan yenilgilerin ardından değişim talebinin büyüdüğünü söyledi.

Özel, “Bu salon düştüğü yerden kalkanların salonudur. Onun için Gaziemir’den Türkiye’ye söylüyorum: Bu salonun yedinci ve en esaslı görevi kazanmaktır. Kaybetmeyi unutmaktır, “Kalkın ve bu iktidarı değiştirin. Size güveniyorum” dedi