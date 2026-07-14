Özgür Özel'den sözleşme sürecine destek: İmzalanması konusunda girişimlerde bulunacağım

Tüm Yerel-Sen Merkez Yönetim Kurulu ve şube başkanları Seçilmiş CHP Lideri Özgür Özel ile bir araya gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinde aylardır sonuçlandırılmayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) sürecini görüştü.

Genel Başkan Sezgin Sevinç, Genel Sekreter Ergül Gülmez, Genel Mali Sekreter Sinan Küçükyılmaz, Genel Örgütlenme Sekreteri Esma Durmaz, Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Özkan Karakaya, Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Serhat Ekinci, şube başkanları ve sendika üyelerinin katıldığı görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarının yaşadığı hak kayıpları ve SDS'nin bir an önce imzalanması yönündeki talepler dile getirildi.

'SÖZLEŞME İVEDİLİKLE İMZALANSIN' TALEBİ

Tüm Yerel-Sen'in, bir gün önce Saraçhane'de İBB çalışanlarının taleplerine yönelik gerçekleştirdiği eylemin ardından yapılan söz konusu görüşmede, belediye emekçilerinin ekonomik koşulları, artan yaşam maliyetleri ve sosyal denge sözleşmesinin gecikmesinin yarattığı mağduriyet Özel'e ayrıntılarıyla aktarıldı. Sendika heyeti, İBB emekçilerinin taleplerinin daha fazla geciktirilmeden karşılanması ve sözleşmenin ivedilikle imzalanması gerektiğini vurguladı.

ÖZEL: GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIM

Tüm Yerel-Sen tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sendikanın taleplerini dinleyerek sürece destek vereceğini ifade ettiği öğrenildi. Özel'in, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nezdinde görüşmeler gerçekleştirerek Sosyal Denge Sözleşmesi'nin imzalanması konusunda girişimlerde bulunacağını belirttiği aktarıldı. Tüm Yerel-Sen, İBB emekçilerinin hak ettikleri sosyal ve ekonomik kazanımlara kavuşması için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.