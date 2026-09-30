Özgür Özel'den T24'e getirilen erişim engeline sert tepki: 'Böyle devlet yönetilmez'

"Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24'ün internet ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatılmasına karar verilmişti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından söz konusu karara sert tepki gösterdi.

Özel şunları yazdı:

"Ak Parti’nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir.

Fon krizi patlıyor; haberler engelleniyor.

Yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer kapatılıyor.

Şimdi de onlarca gazetecinin ve basın emekçisinin çalıştığı T24’ün internet sitesi ile sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı veriliyor.

Anayasasında, “Basın hürdür, sansür edilemez” yazan bir ülkede, milyonların haber aldığı bir yayın kuruluşunun kapısına bir sulh ceza mahkemesi kararıyla, sudan sebeplerle kilit vuruluyor.

Önce T24’ü günlerce hedef gösterdiler. Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar.

Böyle devlet yönetilmez.

Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.

Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız."