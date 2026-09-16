Özgür Özel'den 'Tarık Akan' paylaşımı: 'Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı...'

Usta sanatçı Tarık Akan, ölümünün 10. yılında yurt genelinde anılıyor.

Akan için bir anma mesajı da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMADI"

Tarık Akan ile yan yana olduğu bir kareyi paylaşan Özel, paylaşımına "Tarık Akan’ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı... Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum" notunu düştü.

İşte o paylaşım...