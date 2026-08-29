Özgür Özel'den 'yeni bir yol' açıklaması: 'Arkamdan gelenlere helal olsun'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve kendisini karşılayan yurttaşlara seslendi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, "Sevgili Kayserililer gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha birkaç ay önce bu meydanı doldurdunuz, eyvallah. Ama o, duyurusu olan ve ilçelerimizin geldiği, insanların önceden bilgilendirildiği bir mitingdi. Kayseri tarihinde rekorumuzu kırmıştı. Ama bugün Kayseri’de yürüdüğümüz yol boyunca atacak adım bırakmayan, burayı böylesine dolduran, bu kadar coşkuyla bizi kucaklayan siz güzel insanları, abilerimi, annelerimi, kardeşlerimi, evlatlarımı saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

ESKİ MHP'Lİ YURTTAŞTAN ÖZEL'E DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Halk buluşmasında dikkat çeken anlar da yaşandı. Bir yurttaş, Özgür Özel'e seslenerek, "50 yıllık MHP'liyim. Koltuk değnekliği yaptığı için bıraktım. 50 yıllık emeğim var. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ YAPIYOR, ESNAF ZİYARETİ YAPAMIYORUZ"

Özel, şunları söyledi:

“Yaşanan odur ki 500 - 600 metre bir çarşıyı hep birlikte yürüdük. ‘Esnaflara uğrayacağız’ dedik ama YENİ Parti her şeyi yapıyor, bütün imkansızlıklara rağmen her şeyi yapıyor; bir tek şeyi yapamıyoruz, esnaf ziyareti yapamıyoruz. Çünkü siz o sokağı, o caddeyi, o meydanı mitinge geçiriyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Türkiye’nin çalışkan insanlarının olduğu, ticareti bilen, yapan, namusuyla yapan, alnının teriyle geçinen insanlarının olduğu çok özel bir şehirdeyiz.

Gelen yatırımın iki katını vergi diyerek veren, her türlü zorluğa rağmen 26 bin işletmesi ile ayakta durmaya çalışan, ticaretin ve cesaretin başkentini saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. 1970’lerde Bülent Ecevit partisinin başına gençliğinde ikisi yerel, ikisi genel olmak üzere dört seçimden de partisini birinci çıkarmıştı. İşte 1970’lerde yapılan iki yerel seçimde; birinde yüzde 40, birinde yüzde 48 ile Kayseri, Bülent Ecevit‘in, Cumhuriyet Halk Partisi’nin olmuştu. 1989’da SHP kazanmıştı. Bugün Kayseri’yi görüyorum, duyuyorum, dinliyorum. Heyecanı ve sevgiyi görüyorum. Kayseri’ye YENİ Parti iktidarı geliyor.”

“SÖZ VERMİŞTİM, BİRİNCİ ZAFERİ KAZANDIK”

“YENİ Parti’nin iktidarından kimse korkmasın. Bugün sabah Kayseri’nin iş insanlarıyla, KOBİ’leriyle bir araya geldik. Orada da büyük bir ilgi, merak, heyecan vardı. Orada da söyledim. İlk Genel Başkan oldum, söz vermiştim, ‘Girdiğim herhangi bir seçimde partiyi birinci parti yapmazsam görevi ertesi gün bırakırım’ demiştim. Sözümün arkasındayım. Girdiğimiz ilk yerel seçimi daha beş aylık Genel Başkanken, bir yıl önce beş ittifak ortağı ile yüzde 25 oy alabilmişken tek başımıza yüzde 38’lik bir oyla partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaparak, kurulduğu günden beri AK Parti’yi ilk kez geçip, AK Parti’ye ilk kez seçim yenilgisini yaşatarak hep birlikte birinci zaferi kazanmıştık. O gece televizyonlarda söyledim.

Dedim ki ‘Bu bir başarı, ama kutlanacak bir zafer değil. Bir ödev, bir görev. Millet bize bir kredi verdi. Tüketelim diye tüketici kredisi değil. Aksine Türkiye’nin geleceği için bir yatırımcı kredisi, yatırım kredisi. Türkiye YENİ Parti’nin genç, çalışkan, çok sayıda kadını da barındıran liyakatli kadroları ile iktidara yürüyor. İktidar için çalışıyor. Herkes şunu bilsin ki biz nasıl seçim akşamı kazandığımızda dedim ki ‘Davul çalmayın, havai fişek atmayın, kaybedenleri kızdırmayın. Çünkü bu seçimin kaybedeni yoktur. Kayseri’den bütün Türkiye’ye namus ve şeref sözü olsun ki andolsun ki yapılacak ilk seçimi Allah’ın izni, milletin takdiriyle biz kazanacağız. Ama bu seçimin kaybeden olmayacak.”

“SOSYAL YARDIMLARI BEŞ KAT ARTIRDIK”

“Milleti korkutuyorlar, ‘Bunlar gelirse sosyal yardımları keser’ diye. Geldik belediyelere, bırak kesmeyi tam beş kat arttı sosyal yardımlar. Bugün Kayseri’nin Eskişehir Bağları Mahallesi’ndeydim. Orada, o yoksul mahallede geçmişte bize hiç oy vermeyen, çok az oy veren bir mahallede kadınlarla oturdum. Dertlerin umutsuzluklarını ve geleceğe yönelik bizimle ilgili beklentilerini dinledim. Burada şu kadarını söyleyeyim.

Biz iktidara geldiğimiz belediyelerde nasıl insan ayırmadıysak, nasıl yeni doğan çocuğu hoş geldin paketi ile karşılayıp, nasıl okula başlarken okula ilk adım paketleri ile onların bütün ihtiyaçlarını görüp, beslenme çantasını doldurup, kırtasiye yardımını yapıp, kimsenin çocuğunu geride nasıl bırakmadıysak, andolsun ki YENİ Parti iktidarında bunu bütün Türkiye’de yapacağız. Şunu bütün Türkiye’ye müjdeliyoruz.

Kimsenin çocuğu kapatamayacağı kadar bir farkla hayata geriden başlamayacak. Daha üç yıl önce talimat verdik. ‘1000 kreş’ dedik. Şu ana kadar 800 kreş yapıldı CHP’li belediyelerde. Apaçık ortada. İnanmayan dönsün, geçsin, saysın. Bizim iktidarımızda her mahallede bir kreş olacak. Bizim iktidarımızda zengin yatına, kotrasına verilen ÖTV’siz, KDV’siz mazot; sizin traktörünüze konacak. Çiftçilerin borçlarının faizi bir seferlik tamamen silinecek. Anapara üç taksitte, beş taksite bölecek. Çiftçiye de esnafa da ikinci bir şans, ikinci bahar kredisi verilecek.”

“YENİ BİR YOLA ÇIKTIK, ARKAMDAN GELENLERE HELAL OLSUN”

“YENİ Parti güçlü kadrolarıyla, inancıyla, çalışkanlığıyla, cesaretiyle iktidara hazırdır. YENİ Parti Türkiye’nin dört bir yanında, görülmüş şey mi yahu, Kayseri’de gözün alabildiği her yerin, bir esnaf ziyareti, bir sokak yürüyüşünde bu hale gelmesi, bu heyecan, yanına varamadığımız esnafın gösterdiği ilgi, şehrin gösterdiği misafirperverlik…

YENİ Parti şehirlerle kavga etmez. YENİ Parti şehre gönül koymaz. YENİ Parti kendine oy vermeyen seçmenin bir sonraki oyuna sahiptir. Onun yüreğine, gönlüne girmeye taliptir. İşte böyle büyüyoruz. Biz köhnemiş bir siyaseti, tartışmaları, birbiriyle uğraşmaları geride bıraktık. Çok uğraştık, olmadı. İktidarın yargısının eliyle partimizin yönetimine darbe yapıldı. İki ay uğraştık. Ama siz dediniz ki, ‘Yürü bu yolda. Arkandan ben geleceğim.’ Yeni bir yola çıktık. Arkamdan gelenlere helal olsun.”

“BU, ÇARESİZ VE GERİDE BIRAKILMIŞLARIN YÜRÜYÜŞÜDÜR”

“Bu yürüyüş benim şahsımın yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş çaresiz bırakılmamışların yürüyüşüdür. Geride bırakılmışların yürüyüşüdür. Ezilenlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş 23 bin lira maaş verip ‘İster kira ver, aç kal; ister karnını doyur, sokakta kal’ denen emeklilerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş alın terinin karşılığını alamayanların, onların yerine yabancı işçi çalıştıranların, güvencesiz işlere mahkum bırakılanların ve bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücretin 3 çeyrek altın alamadığı bugünlerde kasabın önünden geçemeyen, mandıraya uğramayan, pazara çıkacak eşine alışveriş için üstüne düşeni yapamayıp bundan sıkılan emekçi kardeşlerimin onurlu yürüyüşüdür.

Diyor ki ‘Bizi insan yerine koymuyorlar.’ Bu yürüyüş bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, onun izinden yürüyenlerin ve onun deyimiyle Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir, Cumhuriyetçilerin milletine sahip çıkma yürüyüşüdür. Size ant olsun ki Kayseri’den bütün Türkiye’ye sesleniyoruz, bu güzel şehirden artık bundan sonra siyasi tartışmalarla, atışmalarlar, kutuplaştırma, şeytanlaştırma, ötekileştirme işiyle oy devşirme oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için kavga mı istiyor? Bu iktidar, iktidarını sürdürmek için gerginlik mi istiyor? Biz onlarla kısır çekişmelere girmek yerine milletin ekmek kavgasını vereceğiz.”

“GENÇLERE SÖZ; YASAKLAR VE GELECEK KAYGISI KALMAYACAK”

“Bugün Kayseri’de elbette emeklileri gördüm, elbette kadınları gördüm, Kayseri’de çok sayıda genci gördüm. ‘Dünya bizi kıskanıyor’ diyenler, ‘Dünya üzerimizde hesap yapıyor’ diyenler, ‘Beka sorunu var’ diyenler burayı iyi dinlesin. Beka sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye’de hesap yapması, bu topraklar üzerine hayal kurması değildir. Onu denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. Yine denerler, yine biz buradayız. Kimseye pabuç bırakmayız.

Ne İsrail’e, ne başkasına. Ama esas beka, sorunu dünyanın gelişmiş ülkelerinin burada hayal kurması değil; bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunu ters yüz edeceğiz. Burada bütün gençlere söz veriyorum. Hayal kurabileceğiniz, istediğinizde yurtdışına gidip istediğinizde dönebileceğiniz, yasakların olmadığı, gelecek kaygısının kalmadığı bir Cumhuriyet’i bir kez daha Gazi’nin peşinden yürüyenler, YENİ Parti iktidarında kuracak. Gençlere sözümüzü bir kez de Kayseri’den tekrarlayalım. Gelecek seçimlerden sonra yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Eskiden 10 yıl çalışıp ev alan, karı - koca memursa bir araba ve bir ev alanların artık babadan - dededen miras kalmazsa, piyangodan ikramiye çıkmazsa hiçbir gencin ne araba, ne ev hayali kuramadığı maalesef perişan günlerdeyiz.

Hepimizin çocuğu var, hepinizin çocuğu var. Herkesin oğlu - kızı kendinden uzun, kendinden yakışıklı, kendinden güzel. Ama herkesin evladı kendinden daha fakir, geleceğinden endişeli, işi yok, güvencesi yok. İşte biz siyasete kendimiz bir yere gelelim diye, bir makam tutalım diye, saraylara oturalım, uçan saraylarda uçup yüzen saraylarda keyif yapalım diye değil; işte bu gençlerin umutlarını diriltelim, annelerinin babalarının gözü arkada kalmasın diye siyaset yapıyoruz.”

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK, BİZE KATILIN…”

“O yüzden çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. YENİ Parti’nin kapıları herkese açık. YENİ Parti elbette geçmişte birlikte siyaset yaptığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. YENİ Parti Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin yeni partisidir. Onu herkes bilsin ki, YENİ Parti bütün demokratların, milliyetçi demokratların, ülkücülerin, muhafazakar demokratların, Sünni’siyle - Alevi’siyle bütün canların, Kürt’üyle – Türk’üyle memleketini seven, bayrağıyla derdi olmayan tüm demokratların partisi YENİ Parti’dir.

Buyurun bize katılın. YENİ Parti; dürüst esnafların, doğru tartanların, haktan kesenlerin, yalan etmeyenlerin, haramdan korkanların, Kayserililerin yeni partisidir. YENİ Parti’yi Kayseri’de birinci parti yapacak mıyız? Siyaset iddia işidir. ‘Birinci çıkmazsam istifa ederim’ demiştim. Bugün karşınızda alnım açık buradayım. Buradan size söz veriyorum. YENİ Parti’yi Kayseri’de birinci parti yapacağız, Türkiye’de iktidar yapacağız.”

“BİZ ÖYLE İNSANLAR DEĞİLİZ”

“Kimse korkmasın ki bu iktidar sadece YENİ Partililere değil, sadece şimdi muhalefette olanlara değil, AK Parti’nin, MHP’nin, geçmişte iyi olsun diye oy verip pişman olan emeklisine de yoksuluna da gelecek. ‘Geçmişte AK Parti’ye kaydım vardı, eyvah YENİ Parti gelirse beni dışlar’ diyene, bak biz öyle insanlar değiliz. Biz kutuplaşmak yerine kucaklaşmak için kollarını sana açmış YENİ Partilileriz. Kayseri’yi bir bütün olarak kucaklıyor, Kayseri’nin önünde saygıyla eğiliyorum. Oradaki, bana el sallayan güzel annelerimin teker teker ellerinden öpüyorum. Bu ne güzel bir görüntü böyle.

Ölsem de gam yemem. Ölsem de gam yemem. Hepinize teşekkür ediyorum. Amcalarımın ellerinden öpüyorum. Caminin balkonundaki amcalarımın ellerinden, kapısındaki annelerin ellerinden, tüm meydanın ellerinden, gözlerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ve son sözüm, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Kayseri, güzel Kayseri Zafer Bayramın kutlu olsun. Bu bayrak dalgalansın diye sınır bu oyunda nöbet tutan Mehmetçik’e, bu memleketi koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri ki onların bayramıdır. Tüm mensuplarına, silah altına alınmış erden, en tepedeki Genelkurmay Başkanına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarının da bayramları kutlu olsun.

Ülkemizi seviyoruz, birbirimizi seviyoruz, Atamızı, bayrağımızı seviyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Son olarak bu güzel günde bu iki güzel kız Kayserisporumuzun formasını, 38 numaralı formasını Özgür Özel yazan formasını getirmiş. Tüm Kayseri’ye, Kayserisporlulara başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugün Kayseri’de Bursaspor’la Kayserispor’un maçı var. Bursaspor’a ve Kayserispor centilmence bir mücadele, futbolda hak edenin kazanması ve seçimlerde hakkı yenenlerin artık kazanacağı bir Türkiye’yi müjdeliyorum, müjdeliyorum. İyi ki varsınız.”