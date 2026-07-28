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Özgür Özel'den YENİ Parti'nin 'logosu' hakkında açıklama: Kurultayı işaret etti

Özgür Özel'den YENİ Parti'nin 'logosu' hakkında açıklama: Kurultayı işaret etti

28.07.2026 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den YENİ Parti'nin 'logosu' hakkında açıklama: Kurultayı işaret etti

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin logosu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi" diyen Özel, "Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız. Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak" diye konuştu.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin logosu ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu.

YouTube yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, logo ile ilgili tartışmaları Özgür Özel'e sordu.

"BU PARTİMİZİN LOGOSU DEĞİL, PARTİMİZİN İSMİ"

Özgür Özel, logo ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür ve farkındalık yaratacak şekilde, hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık" dedi.

"KURULTAYDA RESMİLEŞECEK"

"Asıl logoyu gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız" diyen Özel, "Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, ekim ayının sonu ile kasım ayının başında kurultay yapacaklarını da söyledi.

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