Özgür Özel'den yurttaşlara çağrı: 'Gelin, söz ve karar sahibi olun'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yapan bir mesaj paylaştı.

Partinin üyelik sisteminin açıldığını söyleyen Özel, resmi hesapları da paylaştı.

Özel, şunları yazdı:

"YENİ Parti’yi millet kurdu, adını millet koydu, bütçesini millet oluşturdu.

Şimdi partimizin kapılarını tüm vatandaşlarımıza açıyoruz.

Üyelik sistemimiz açılmıştır. Herkesi YENİ Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz.

YENİ Parti’de ilçe başkanını da il başkanını da Genel Başkanı da üyelerimiz seçecek.

Gelin, söz ve karar sahibi olun.

#Yenibaşlangıç

http://uyelik.yeni-parti.org.tr"